نظام التعليم 2.0.. رحلة جديدة ومنهج 4 ابتدائى المثال الأهم

جدة - نرمين السيد - طرح بنك المعرفة - أكبر مصدر للمعرفة على الإنترنت متاح للمصريين مجانا-، سؤالا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، وشاركه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وتمثل فى: لماذا يتعلم ابنى؟





فى نظام التعليم الجديد الذى بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيقه اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، ووصل اليوم للصف الرابع الابتدائى، لم تعد المواد الدراسية جزرا منفصلة، بل باقات تدور حول موضوع يتكامل مع بعضه البعض من علم إلى علم وتستهدف تزويد الطلاب المهارات التى يستفيدون منها فى حياتهم العملية، وعلى سبيل المثال لم تعد مادة الرياضيات عبارة عن أرقام ورموز يراها الطفل كالطلاسم، لا يعرف كيف يستفيد بها فى حياته العملية.

وأكد بنك المعرفة أن ولى الأمر يجب أن يكون قادرا على تحديد إجابة هذا السؤال، حتى يتمكن من مساعدة ابنه فى تحقيق الهدف من تعلمه، وهو توظيف كل المعارف والمهارات والمفاهيم التى يكتسبها أثناء رحلة تعلمه والتى لها أثر فى تكوين شخصيته وتنمية مهاراته، فى إفادة مجتمعه وبلده، والأهم قدرته على تطبيقها والاستفادة منها وربطها بالحياة العملية.

وضرب بنك المعرفة مثالا على هذا بمنهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائى فى نظام التعليم الجديد 2.0، مشيرا إلى أن هذا المنهج يقدم للتلاميذ عدة دروس من بينها الأرقام الكسرية وكيفية استخدامها فى الحياة الواقعية، مثل وصفات الطعام، فبمعرفة التلميذ الكسور يمكنه استخدام نصف ملعقة أو ربع كوب، كما يمكنه إجراء بعض عمليات البيع والشراء.

ومن أمثلة كتاب التلميذ فى هذا الصدد: مازن يحتاج 4/3 كوب سكر لوصفته، فإذا كان لديه كوب قياس يحتوى على 1/4 كوب من السكر، كم مرة سيحتاج مازن لملء كأس القياس لوصفته؟

أما فى الوحدة الحادية عشرة من المنهج، يتعلم التلاميذ كيفية قراءة وتحليل الرسم البيانى واشتقاق المعلومات منه والتى يستفيد منها فى الحياة.

وكان وزير التربية والتعليم، أكد الإطار العام للمناهج فى نظام التعليم الجديد 2.0، يعمل على بناء قدرات الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات والإبداع والنقاش والعمل والتفكير النقدى، مشيرا إلى حاجتنا الماسة لخطة سريعة لتحويل مفهوم التعلم من الحفظ والتلقين إلى الفهم وتنمية المهارات، خاصة أن سوق العمل فى القرن الـ21 لا يوجد به توظيف دون مهارات حقيقية.

وفى إطار بناء المناهج الجديدة، تتعاون وزارة التربية والتعليم مع العديد من الدول المتقدمة فى مجال التعليم مثل: أمريكا، فنلندا، سنغافورة وغيرها، كما أن لديها مركز تطوير المناهج الذى يضم نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين بجانب الشركاء الأجانب، سعيا لدفع الطلاب إلى الإتقان مهارات القرن الـ21 وتخريج شباب قادر على المنافسة عالميا.