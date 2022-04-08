المفتى: المسلمون والمسيحيون نسيج وطنى واحد فى مواجهة قوى الشر

جدة - نرمين السيد - أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأشد العبارات حادثَ مقتل القمُّص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء محرم بك والقديس بولس- كرموز بالإسكندرية، إثر الاعتداء عليه وطعنه بسكين فى رقبته.





وأكَّد مفتى الجمهورية فى بيان له أن المسلمين والمسيحيين فى مصر نسيج وطنى واحد ويد واحدة فى مواجهة قوى الشر، مشددًا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى جزء لا يتجزأ من جهود التجديد ومواجهة التطرف، وأن إطلاق الاستراتيجية بمثابة تجفيف لمنابع الإرهاب.

وأوضح مفتى الجمهورية أن نموذج الوحدة الوطنية والتعايش والمحبة بين المصريين جميعًا دون أى لون من التفرقة نموذج يُحتذى به ويدرَّس، وأنه لن تستطيع قوى الشر أن تنال من قوة ومتانة الوحدة الوطنية والنسيج الوطنى الواحد.

وتوجَّه فضيلة المفتى بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وللكنيسة المصرية وأسرة القمُّص أرسانيوس وديد وذويه وكل محبيه، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار.