المفتى: المسلمون والمسيحيون نسيج وطنى واحد فى مواجهة قوى الشر

وأكَّد مفتى الجمهورية فى بيان له أن المسلمين والمسيحيين فى مصر نسيج وطنى واحد ويد واحدة فى مواجهة قوى الشر، مشددًا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى جزء لا يتجزأ من جهود التجديد ومواجهة التطرف، وأن إطلاق الاستراتيجية بمثابة تجفيف لمنابع الإرهاب.
وأوضح مفتى الجمهورية أن نموذج الوحدة الوطنية والتعايش والمحبة بين المصريين جميعًا دون أى لون من التفرقة نموذج يُحتذى به ويدرَّس، وأنه لن تستطيع قوى الشر أن تنال من قوة ومتانة الوحدة الوطنية والنسيج الوطنى الواحد.
وتوجَّه فضيلة المفتى بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وللكنيسة المصرية وأسرة القمُّص أرسانيوس وديد وذويه وكل محبيه، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار.
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