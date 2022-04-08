الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المتعدية على خط التنظيم بالعمرانية (فيديو)

ويأتى ذاك فى ذلك الإطار وانطلاقا من تنفيذ أعمال تطوير شارع عثمان محرم الواقع بأحياء العمرانية والطالبية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بطول 3كم ومتوسط عرض 25م الى جانب رفع كفاءة عددا من متفرعاته.
ورصدت محافظة الجيزة أحد العقارات المتعدية على خط التنظيم بشارع حيدر الواقع بين شارعى عثمان محرم ومصرف الكنيسة بنطاق حى العمرانية ويتسبب فى إحداث اعاقة كبيرة للحركة المرورية بالمنطقة.
ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة حى العمرانية بإزالة العقار المتعدى على خط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية، خصوصا وأنه يربط بين شوارع عدوى سليم وعثمان محرم وذلك بعد تعويض قاطنى العقار.
ونفذت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية الإزالة للعقار بعد إخلائه من المنقولات وتعويض قاطنيه، وذلك لتحقيق خط التنظيم والسيولة المرورية بالمنطقة.
وكلف محافظ الجيزة برفع كل مخلفات الهدم والرتش وتمهيد الشارع وفتحه أمام حركة سير المواطنين عقب الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل.
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