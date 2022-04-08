الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المتعدية على خط التنظيم بالعمرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير وتوسعه المحاور المرورية فى إطار تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة محاور الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين والقضاء على أى تكدسات.





ويأتى ذاك فى ذلك الإطار وانطلاقا من تنفيذ أعمال تطوير شارع عثمان محرم الواقع بأحياء العمرانية والطالبية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بطول 3كم ومتوسط عرض 25م الى جانب رفع كفاءة عددا من متفرعاته.

ورصدت محافظة الجيزة أحد العقارات المتعدية على خط التنظيم بشارع حيدر الواقع بين شارعى عثمان محرم ومصرف الكنيسة بنطاق حى العمرانية ويتسبب فى إحداث اعاقة كبيرة للحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة حى العمرانية بإزالة العقار المتعدى على خط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية، خصوصا وأنه يربط بين شوارع عدوى سليم وعثمان محرم وذلك بعد تعويض قاطنى العقار.