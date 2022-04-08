بـ12 شرطا.. امتحانات الثانوية العامة بأسيوط تقبل أعضاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت اللجنة فى إعلانها، أن مواعيد تلقى الطلبات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، على أن يحضر المتقدم بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة ومعه المستندات.

المستندا المطلوبة:

1) صورة بطاقة الرقم القومى.

2) صورة شخصية ضوئية.

3) صحيفة أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة وموضح بها الجزاءات.

ويعقد امتحان ومقابلة شخصية للمتقدم فى مساء يوم التقدم بمقر لجنة الإدارة بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية.

شروط التقدم:

1) ألا يكون قد سبق للمتقدم العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة للشهادات المحلية والعامة: الشهادة الثانوية العامة، الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، التربية الخاصة ومراكز تجميع وتوزيع الأسئلة للشهادات المذكورة.

2) ألا يكون لديه موانع طبقا للنشرة العامة رقم 1 لسنة 2019.

3) ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثانلثة داخل قطاع أسيوط الذى يضم محافظات: المنيا، أسيوطن سوهاج، قنا، ا لأقصر، أسوان، الوادى الجديد والبحر الأحمر.

ودرجات الموانع هى:

الدرجة الأولى: الأب، الأم، الأبناء، الزوج أو الزوجة

الدرجة الثانية: الأخ والأخت، الجد والجدة والأحفاد

الدرجة الثالثة: ابناء الأخ والأخت، العم والعمة، الخال والخالة وأبناء الأحفاد

4) عدم وجود الزوج والزوجة فى اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.

5) عدم الإحالة للمحاكمة التأدينية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

6) ألا يكون المتقدم مستحقا لبدل البسفر طبقاً للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته.

7) ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

8) أن يكون المتقدم على درجة مالية دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

9) أن يجتاز العضو الاختبار والمقابلة الشخصية التى تعقد له بمقر اللجنة فى مساء يوم التقدم بالأوراق.

10) ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية العامة أو التوجيهات الفنية التى تشرف عليها التابعة للقطاع.

11) أن يقبل المتقدم عند قبوله للعمل باللجنة التكليف الصادر له بمتابعة إحدى لجان سير الامتحان بقطاع أسيوط، وفى حالة عدم تنفيذه التكليف يتحمل كامل المسؤولية التأديبية والقانونية باعتباره متخلف عن تنفيذ التكليف بأعمال الامتحانات العامة.

12) التزام المتقدم بالحضور إلى مقر اللجنة ملتزما بالاحتياطات الوقائية الصحية مرتديا الكمامة ولن يسمح لمخالف ذلك بالدخول وإجراء المقابلة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، اعتباراً من 11 يونيو المقبل.