التضامن ومصر الخير يوقعان بروتوكولا لإنشاء 200 مدرسة وتطوير 1000 حضانة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج وعدد من المحافظين وسفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبى.

ويهدف البروتوكول إلى وضع أساس التعاون بين الطرفين لتنفيذ عدد من الأنشطة التنموية بقرى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" حيث تقوم الوزارة بتقديم منحة لإنشاء وتجهيز 200 مدرسة مجتمعية وتطوير 1000 قاعة لحضانات الطفولة المبكرة وتمويل 1500 مشروع توليد دخل بقرى حياة كريمة بتكلفة تتجاوز الـ 400 مليون جنيه.

هذا وقد نص البروتوكول على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير 80% من الموارد المالية لتنفيذ التدخلات الأزمة ووضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات وتحديد معايير تقديم الخدمات والمواصفات الفنية اللازمة وإطلاق حملات توعية بالإضافة إلى تحديد القرى والمراكز التى سيتم العمل عليها.

كما ستقوم مؤسسة مصر الخير بتوفير 20% من التمويل المطلوب لتنفيذ التدخلات وإدارة الأنشطة محل البروتوكول والتى يتم تحديدها وتنفيذ كل مشروع من المشروعات محل التعاون بين الطرفين.

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة مصر الخير تعمل منذ 15 سنة وتؤدى دورها التنموى فى المجتمع، مشددة على أن وزارة التضامن تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية بتنسيق الجهود مع المجتمع الأهلى من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولاً لمجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

وأضافت القباج أن الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير، ضمن سلسلة الاتفاقيات التى نوقعها مع منظمات المجتمع المدنى شريكنا فى تنفيذ أهم المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى ستغير من وجه الاقتصاد المصرى عبر تحسين حياة ملايين الأسر المصرية وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة فى نمو الناتج القومى لبلادنا العظيمة.

كما أكدت أن اهتمام الوزارة بإنشاء مدارس مجتمعية وحضانات للأطفال بقرى مبادرة حياة كريمة يأتى لإيماننا بأهمية دور التعليم فى الارتقاء بحياة الشعوب والخروج من دائرة الفقر والبطالة والجهل وهو الثلاثى المسؤول عن كل الأزمات ولذا ندعم بقوة جهود الدولة فى الارتقاء بالتعليم، وكذلك تكافؤ الفرص التعليمية، حيث نعمل من خلال المدارس المجتمعية التى نقوم بإنشائها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وغيرها من منظمات المجتمع المدنى على تشجيع الطلاب وأسرهم على الانتظام فى التعليم واكتساب مهارات تساعدهم على العمل وتغيير حياتهم إلى الأفضل.

ومن جانبه قال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، إننا فى هذه الليلة نشعر بدفئ الأخوة بكل معانيها، مؤكداً أن 15 عامًا من عمر مؤسسة مصر الخير، ليس كثيرًا ، ولكنه مليئًا بالخير والبركة، حيث نتمتع بالشفافية، والالتزام والاستمرارية.

وأضاف أن هذه الذكريات ترسخ لما بدأناه من مشروعات وازدادت، واتسعت المصادر، ونجح الفريق، معربا عن شكره لكل شركاء الخير والحكومة بوزاراتها المختلفة، وفى مقدمتها ولية أمرنا الدكتورة نيفين القباج.

وأضاف، عندما فكرنا فى إنشاء مؤسسة مصر الخير، توجهنا لوزارة التضامن، خلال عهد الدكتور على المصيلحى الذى قدم الكثير لنا، ومن بعده الدكتورة إقبال السمالوطى، والدكتور منير حنا، وآخرون من كل فئات المجتمع.

وأضاف أن مشروع الغارمين، هو أهم وأبرز مشروعات مؤسسة مصر الخير، حيث نجحنا فى إخراج نحو 90 ألف سجين بفضل جهود سهير محمد عوض، التى قادت هذا النجاح بإقتدار، فالحمد لله رب العالمين نسير على النهج للأمام وما توفيقى إلا بالله.

وقال أدعوا الله أن تستمر المسيرة، وأن تدوم المحبة، لصالح الخير.

ومن جانبه أكد محمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى لمؤسسة "مصر الخير" أن المؤسسة على مدار 15 سنة تتطور كل سنة ونستمع لآراء المستحقين والمتبرعين والإعلام لتحقيق المزيد من التطوير، متوجهاً بالشكر للمتبرعين والمتطوعين والوزارات وكل شركاء النجاح.

وأوضح الرئيس التنفيذى لمؤسسة "مصر الخير" أن المؤسسة استطاعت الوصول وتحقيق أكثر من 115 مليون خدمة مباشرة على مدى 15 سنة، معلنا تدشين مستشفى "مصر الخير للغسيل الكلوى" بالمهندسين حيث سنبدأ فى التجهيزات الخاصة بالمستشفى، كما قدمنا مليون جلسة غسيل كلوى وساهمنا فى 95 عملية زراعة كلى وفى التدريب ومصروفات التشغيل ونعمل أيضا على التوعية بشكل جيد وتوفير المياه الصالحة للشرب حيث تعد من ضمن الأسباب الرئيسية للفشل الكلوى، كما أن لدينا مركزين فى البحيرة والفيوم واليوم نجهز مستشفى الغسيل الكلوى.

وأشارت المهندسة أمل مبدى، الرئيس التنفيذى لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير" أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة "مصر الخير" لدعم المشروعات التنمية بقرى مصر أكبر وخير دليل على التعاون الكبير لتحقيق الخير لكل المصريين.

وأوضحت أن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء 1000 حضانة و200 مدرسة تعليم مجتمعى فى القرى المصرية، موجهة التحية لكل المشاركين والحضور وشركاء التنمية.