«الحد من البلاستيك».. ندوة بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بمدينة قوص

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ندوة توعية بعنوان "البيئة والاستدامة" بمدرسة حامد جوهر الرسمية المتميزة لغات بمدينة الغردقة استهدفت الندوة 40 من طلاب المدرسة.





فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بالعمل على رفع الوعى البيئى بكافة القضايا البيئية والتعريف بقضية التغيرات المناخية لدى كافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة.

وتضمنت الندوة التعريف بالبيئة والتنميه المستدامة وأهدافها وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما تناولت الندوة تعريف بظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحرارى وأهمية زراعة الأشجار والنباتات الخضراء فى التقليل من انبعاثات غاز CO2 ودور الدول والأفراد فى ذلك عن طريق تعديل السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية، كما شهد ختام الندوة عمل مسابقة بيئية وتوزيع بعض الجوائز والكتيبات على الطلاب.

كما نفذ الفرع ندوة بيئية بمدرسة الأحياء التجريبية بالغردقة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والإنسان" تم التعريف بمعنى المناخ والطقس والتغير المناخى، وتأثير التغير المناخى على كافة مناحى الحياة المختلفة، ودور الأطفال فى الحفاظ على البيئة والأشجار والاهتمام بها، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والورق ودوره الفعال فى التخفيف من آثار التغير المناخى، كما تم عرض نماذج لمخلفات زجاجية وبلاستيكية معاد استخدامها وتدويرها.

وعلى جانب آخر نظَّم فرع جهاز شئون البيئة بقنا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا ندوة بمدرسة قوص الثانوية الصناعية بنات بمدينة قوص، تحت عنوان "الحد من البلاستيك إحادى الاستخدام وإعادة التدوير من أجل المناخ والبيئة" وذلك فى إطار حملة "معًا لمواجهة التغيرات المناخية" التى يدشنها الفرع، حيث استهدفت الندوة 30 طالبة.

تناولت الندوة شرح بأسلوب مبسط مفاهيم البيئة والمناخ وأسباب المشكلات البيئية وآثارها على البيئة والصحة والإنسان والحلول المقترحة لتجنب تلك المخاطر والأضرار، ودور مصر الرائد فى قضية التغيرات المناخية من إقامة المشروعات الخضراء واستضافة مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما تم إلقاء الضوء حول البلاستيك، وأضراره على البيئة، وأضرار الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والحياة البرية والبحرية والتربة، كما تم طرح الحلول ممثلة فى بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهى الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، واستخدام الأوانى الزجاجية والفخارية للمأكل والمشرب داخل المنزل.

كما نظم جهاز شؤون البيئة بقنا وكنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية بمدينة نجع حمادى، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة المهرجان البيئى الثالث للتوعية البيئية بعنوان اتحضر للأخضر لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وذلك بمقر نادى كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية، بحضور 55 من تلاميذ المرحلة الصف الخامس والسادس الابتدائى بالقرية.

شمل برنامج المهرجان ندوة توعية بيئية تضمنت شرح بعض المصطلحات البيئية والمناخ والمشكلات البيئية والمخلفات الصلبة وآثارها على البيئة والتغيرات المناخية والترويج، لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل بمدينة شرم الشيخ وشرح مفهوم المناخ والطقس وطرق الحد من السلوكيات السلبية للتغيرات المناخية، كما تم تقديم عرض افلام (أخضرينو) من إنتاج وحدة الركن الأخضر بالوزارة لتوضيح فوائد التشجير وأضرار الضوضاء و ترشيد استهلاك المياه والطاقة والحث على السلوكيات الإيجابية للحد من الانبعاثات الكربونية.

كما تم المشاركة بورشة أشكال فنية ورسم أشكال الطبيعية من أشجار و نباتات، وورشة عمل الاورجامى (فن طى الورق)، كما قام خدام كنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية بتقديم الهدايا لجميع المشاركين و التلاميذ بمهرجان البيئى الثالث للكنيسة "اتحضر للأخضر".