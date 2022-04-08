«قومى البحوث» ينظم قوافل بيطرية علاجية مجانية لتنمية الثروة الحيوانية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا من د. محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، حول تنظيم المركز قوافل طبية بيطرية علاجية وإرشادية، خلال شهرى فبراير ومارس 2022،





ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمساعدة القرى الأكثر احتياجا ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة"، وتأكيدا لدور المركز القومى للبحوث فى التنمية المجتمعية، وتنفيذا للمشروع البحثى بالمركز بعنوان "قوافل بيطرية مجانية لخدمة المجتمع المدنى وتنمية الثروة الحيوانية"، كأحد أنشطة المركز لحل مشاكل المجتمع. وأشار التقرير إلى أن القوافل تضم 12 باحثا برئاسة د. أحمد حجازى، وذلك لمحافظة الفيوم (قريتى الخوجات ودمو)، ومحافظة بنى سويف (قرية كوم أبو راضى)، وبإجمالى عدد المستفيدين من تلك القوافل بقرى المحافظتين بلغ 502، بينما بلغ عدد الحالات المرضية التى تم تشخيصها وعلاجها (الأمراض الباطنة والتناسلية) 4143 حالة، والحالات التى تم تشخيصها وعلاجها (أمراض الدواجن) 3339 حالة.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى توقيع المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء؛ لتنظيم قوافل علاجية بيطرية، وتنمية الثروة الحيوانية وتحسين أوضاعها. وبموجب هذا البروتوكول يقوم المركز القومى للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية، لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية، وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التى تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة، وعقد دورات تدريبية للسادة الأطباء البيطريين، وعقد دورات إرشادية وتثقيفية؛ لتوعية المواطنين للحد من الأوبئة، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية للتنمية المستدامة، وتحديد البرامج التنفيذية للمشروعات البحثية المشتركة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل طرف. وقع البروتوكول د. محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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