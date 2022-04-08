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يواصل الجمهور والمشاهدين البحث عن موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 7 الذي يلعب بطولته الفنان هشام جمال وشيماء سيف وليلى زاهر وعمرو وهبة.

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 7

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 7

يهتم الجمهور ومتابعي مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 7 معرفة موعد عرضها اليوم الجمعة عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

حيث تعرض شاشة قناة الحياة حصريًا الحلقة السابعة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 في تمام الساعة 6.20 مساءً، وتعاد الساعة 1 صباحًا.

وتأتي الإعادة الثانية من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 7 في تمام الساعة 10:30 صباحا في اليوم التالي للعرض، بجانب عرض المسلسل عبر منصة واتش ات الرقمية.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 7 في رمضان

وكانت قد عرضت شاشة قناة الحياة الفضائية أمس الخميس مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 7 والتي شهدت اعتراف ليلى زاهر لزوجها يوسف وهو الفنان هشام جمال بإعطاء الهارد الخاص به لشقيقتها لتشارك به خلال الحفلة المدرسية لطفلها.

وتسبب ذلك في غضب يوسف منها خاصة أن الهارد يحمل تفاصيل تخص عمله حول الخيال العلمى وتصنيع الروبوت لذيذ والذي يقدم دوره الفنان عمرو وهبة، ثم تفاجئ يوسف عندما علم من الروبوت لذيذ أنه كان يقوم بتصويره أثناء وجوده فى الحمام، ويخزن الصور والفيديوهات على «الهارد».

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ويشار أن مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني يعد إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما التي يملكها الفنان والمنتج هشام جمال.

ويشارك هشام جمال في بطولة المسلسل عدد من الفنانين وهم عمرو وهبة، ليلي زاهر، سليمان عيد، محمد جمعة، دنيا سيف، شيماء سيف، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، عارفة عبدالرسول، شيرين، شيرى عادل، وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، والإخراج لـ أسامة عرابي.