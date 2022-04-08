يبحث الجمهور ومحبي الفنان أمير كرارة عن موعد عرض وإعادة مسلسل العائدون الحلقة 7 والمقرر لها اليوم الجمعة حيث يعرض المسلسل عبر شاشة قناة dmc الفضائية حصريًا.

دوت الخليج يرصد موعد عرض وإعادة مسلسل العائدون الحلقة 7

موعد عرض وإعادة مسلسل العائدون الحلقة 7

تصدر موعد عرض وإعادة مسلسل العائدون الحلقة 7 لكثرة البحث عنه حيث ينتظر الجمهور معرفة مستجدات ما سيحدث بعد أن يخترق أمير كرارة هاتف العميلة “سارة”.

ويعرض مسلسل العائدون الحلقة 7 عبر شاشة DMC الفضائية اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً، ويعاد الساعة الثالثة صباحًا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة مساءً من اليوم التالي.

ويشار أن الحلقة السابعة من مسلسل العائدون سيتم عرضها أيضًا عبر شاشة قناة DMC دراما الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، وتعاد في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وللمرة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من اليوم التالي.

مسلسل العائدون الحلقة 7 في رمضان

يشار أن الحلقة السادسة من مسلسل العائدون التي عرضت أمس الخميس كانت قد شهدت سفر الفنان أمير كرارة الذي يقدم شخصية الضابط عمر، لـ أحد البلدان الأوروبية للوصول إلى أشخاص يقومون بتهريب الأموال إلى تنظيم داعش وذلك من خلال صالات القمار.

وبعد سفره يقابل أمير كرارة هناك فتاة تونسية تدعى سارة وتعتاد الوقوف على صالة قمار حيث اشتبهت المخابرات المصرية فى أنهم المسئولون على تهريب الأموال إلى داعش وبعد أن يتعرف عليها ويحاول التقرب منها لاختراق هاتفها.

اقرأ أيضًا

راجعين يا هوى الحلقة 6.. «كيمياء» بين نور النبوي وسلمى أبو ضيف

ويضم مسلسل العائدون في بطولته بجانب أمير كرارة، أمينة خليل، عدد من النجوم وضيوف الشرف مثل محمد عز، وهاجر الشرنوبى، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، نبيل عيسى، جيهان خليل، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، وصبرى عبد المنعم، وآخرين.

ومن ضيوف الشرف الذين ظهروا بمسلسل العائدون الذي يعرض عبر قناة dmc ومنصة واتش ات الرقمية، كلا من محمد ممدوح، وهاني رمزي ومحمد فراج وغيرهم والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.