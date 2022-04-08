/690872/فنان-شهير-يتعرض-لانتقادات-بعد-مطالبته-بتثبيت-شهر-رمضان

أصبح فنان تونسي شهير وهو محمد السياري حديث السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أثار جدلا وضجة كبيرة بتصريحاته الأخيرة.

دوت الخليج يرصد تصريحات محمد السياري الجريئة

تصريحات الفنان التونسي محمد السياري

أثار الفنان التونسي محمد السياري ضجة خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن طالب بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر ، وقال: “رمضان لازم اجي في ديسمبر توة الناس الكل ايصومو”.

وأضاف الفنان التونسي في تصريحاته: “مش الدين رحمه ليه نصوم في الحر وفي قوايل تنقب رأس الديناصور"، وبعدها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو له من إذاعة ”شمس أف أم“ المحلية.

انتقادات ضد محمد السياري

وتعرض الفنان محمد السياري لانتقادات وهجوم بسبب تصريحاته حيث استنكر الجمهور والمتابعين مطالباته الأخيرة وحرص عدد من النشطاء ورواد السوشيال ميديا على التعليق.

وقال شهاب الدريدي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مرحبا بالمفتي الجديد، كل شخص يمكنه الإفتاء في بلاد العجائب والغرائب.. هو يريد أن لا يكون الصيام في الصيف والحر.. يريد رمضان في الشتاء أو في الخريف أو في الربيع.. مع بلوغ السنة القادمة سنقضي على الإسلام في تونس“.

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بينما قالت كوثر باني: ”محمد السياري سكت ثم فتح فمه ليثبت مجددا أنه ليس فاشلا في التمثيل فقط“، وقال محمد علي: ”رمضان يجب أن يكون شهرا قارا في ديسمبر.. ثم نحتفل برأس السنة“، أما الإعلامي سمير الوافي فقام من خلال تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: “لك كل الحق السيد السياري”.

وأضاف: “ حتى الحج يمكن تقريبه إلى محافظة القيروان.. لماذا نذهب للحج إلى آخر الدنيا“، أما سمية العياري فقالت من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”نُثبِّت شهر رمضان لما لا؟.. لماذا نصوم في الصيف؟.. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

ويذكر أن محمد السياري قال أيضًا في حواره الأخير: “البطولة في أعمال الدراما لا تقتصر على فرد او على بطولة مطلقة بل على المجموعة و إذا تمت كتابة دور لممثل معين فستجده بطول المدة يكرر نفس الشيء”.