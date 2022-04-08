تعرف على مواعيد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 7

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ازدادت خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 7 الذي ينافس به الفنان مصطفى شعبان ضمن دراما رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف مواعيد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 7

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 7

يريد الجمهور معرفة مواعيد مسلسل دايما عامر الحلقة 7 التي ستعرض اليوم الجمعة عبر شاشة قناة on الفضائية وذلك لمتابعة تطورات العلاقة بين مستر عامر وميس فدوى وأحداثه داخل المدرسة.

ويعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 7 عبر شاشة قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة 7:40 مساءً ويعاد 4:15 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 8 صباحًا.

ويأتي المسلسل أيضًا من خلال شاشة قناة on الفضائية يوميًا الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد في الساعة 6:55 صباحًا بجانب طرح حلقات العمل يوميًا عبر منصة watch it الرقمية.

مسلسل دايما عامر الحلقة 7 في رمضان

ستعرض الحلقة السابعة من مسلسل دايما عامر اليوم والتي تكشف تطورات الأحداث بين مصطفى شعبان وميرنا نورالدين التي تقدم شخصية ميس فدوى، مدرسة التربية الموسيقية في مدرسة رؤية الخاصة.

وتظهر فدوى مرتبطة من شخص يدعى عمر لكن والدها يرفض هذه العلاقة ويرى أنه لا يستحقها وكانت قد ظهرت ميس فدوى خلال حلقة أمس الخميس وهي أمام بوابة المدرسة تصرخ، بعد سرقة هاتفها المحمول أثناء انتظارها وصول خطيبها بسيارته.

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ووقتها سارع بطل العمل الفنان مصطفى شعبان المشرف الاجتماعي في المدرسة، على ملاحقة السارقين عن طريق دراجته البخارية، ونجح في إسقاطهم والحصول على هاتف ميس فدوى ثم عاد مرة أخرى إلى المدرسة لتقديم الموبايل لها ليتقرب منها لكنه فوجئ بوصول خطيبها وعلم بارتباطها.

ويشارك مصطفى شعبان وميرنا نور الدين في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، أحمد الشامي، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي، سينتيا خليفة، وآخرين.