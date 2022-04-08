دوت الخليج يكشف مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7

ينتظر الجمهور عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 لمعرفة تطورت الأحداث وذلك بعد تعدي عدد من الملثمين على بليغ أبو الهنا وهو خالد النبوي وتطورات العلاقة بين طارق وولاء وهما نور النبوي وسلمى أبو ضيف.

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة السابعة عبر شاشة قناة cbc الفضائية الساعة 11:35 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد في تمام الساعة 2:15 مساءً.

بينما تعرض الحلقة السابعة من العمل عبر شاشة قناة DMC الفضائية في تمام الساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:25 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة السابعة 7

ويعاد المسلسل عبر شاشة قناة dmc الفضائية الساعة 4:30 صباحا بتوقيت القاهرة، ويضم المسلسل في بطولته عدد من النجوم بجانب خالد النبوي، مثل وفاء عامر، هنا شيحة، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، نور، وآخرين والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف أسامة أنور عكاشة.

يشار أن الحلقة السادسة من مسلسل راجعين يا هوى التي عرضت أمس الخميس كانت قد شهدت تحسن العلاقة بين ولاء وهي سلمى أبو ضيف، وابن عمها طارق الذي يجسد شخصيته الفنان نور النبوي بعدما كان بينهما مشادات كلامية في الحلقات السابقة.

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وظهرت ولاء في سيارة ابن عمها عائدين من منزل عمهما بليغ، وهما يتحدثان عن ذكريات طفولتهما معا، واعترف كل منهما بتغيير نظرتهما لبعض، وعقب عودتهما للمنزل المنقسم بينهما دخلت سلمى أبو ضيف في جدال مع أخيها عمر بعد أن شاهدها مع طارق، وأكد لها هو ووالدتها رفضهما هذه العلاقة.

كما أخبرها عمر خلال مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 بأنه وافق بشكل مبدئي على زواجها من دكتور يعرفه، ودخل نور النبوي هو الأخر في جدال مع والدته بسبب الأمر نفسه.