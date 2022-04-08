ضبط المتهم بطعن إمام مسجد بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على المتهم في واقعة الاعتداء على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفرالزيات بسلاح ابيض وعصا خشبية وإصابتة بجرح قطعي في اليد عقب خروجة من صلاة العشاء والتراويح، وجاري عرضة على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وظروفها.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء علي إمام مسجد وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفرالزيات ، بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وعقب خروجه من صلاة العشاء والتراويح ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في اليد وإصابته بـ 4 غرز، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي "أحمد. ع" فى العقد الثاني من العمر وحاصل على ليسانس حقوق وصاحب محل بيع سجائر بمحل الواقعة، بسب خلافات شخصية بين المتهم والمجني علية، حيث أن الشيخ سامح هريدي، طلب شهادته في جلسة عرفية، أحد طرفيها المتهم، وكان المجني عليه شاهدا، وما قاله لم يكن في صالح المتهم، وهو ما دفعه إلى انتظاره خارج المسجد عقب صلاة العشاء والتراويح وأنهال علية بالضرب بواسطة سلاح أبيض وعصا خشبية وحاول المصلين الدفاع عن المجني علية.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.