«الشكاوى الحكومية»: استقبلنا 95 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طارق الرفاعى خلال التقرير إن المنظومة تلقت ورصدت 95 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضى.

وأضاف الرفاعى أنه ورد 56% من هذه الشكاوى والاستجابات من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، فى حين تم تسجيل 44% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المتعددة.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن فريق العمل يحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تحقيق أفضل استجابات وتوفير حلول حاسمة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية، وعلى رأسها شكاوى الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح أن هذا يأتى فى إطار حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال معهم، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة فى إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات.

وتابع الرفاعى: نجحت المنظومة فى فحص ودراسة ومراجعة 93 ألف شكوى وطلب خلال شهر مارس، حيث تم توجيه 69 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 24 ألف شكوى؛ وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص قرابة ألفى شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار إلى أن المنظومة حققت نجاحا ملموسا فى التعامل مع الشكاوى والاستغاثات الواردة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونيا، حيث قامت فرق العمل المختصة بالجهات بفحص ودراسة الشكاوى والاستغاثات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الوزارات تعاملت مع 63% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضى، بينما تعاملت المحافظات مع الشكاوى والطلبات الواردة بنسبة 26%، والهيئات والجامعات بنسبة 11% من إجمالى تلك الشكاوى.

وحققت وزارات: الصحة والسكان، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التضامن الاجتماعى، العدل، والشباب والرياضة؛ نسب إنجاز متقدمة فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها.

فيما حققت محافظات: المنيا، قنا، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بورسعيد، مطروح، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، والقاهرة؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: قام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفى والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال شهر مارس 2022، حيث تمت دراستها وفحصها بفعالية، وحقق نسب ومعدلات استجابة فائقة لتلك الشكاوى والطلبات.

وأضاف أن جامعات: الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، القاهرة، المنصورة، الإسكندرية، وعين شمس؛ حققت معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وتابع الدكتور طارق الرفاعى أنه لوحظ زيادة أعداد الشكاوى الواردة فى عدد من القطاعات مقارنة بالأشهر الماضية، من أهمها قطاع الخدمات والسلع التموينية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى.

وفيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات الواردة فى قطاع الصحة، أكد الرفاعى أن المنظومة تحرص على تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى والاستغاثات والطلبات فى مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وفى هذا الصدد، فقد تلقت ورصدت المنظومة 7558 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة خلال الشهر الماضى، تمت دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1386 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلا طبيا سريعا، للعديد من التخصصات، والتى نالت أهمية قصوى فى التعامل معها، وكان من أهمها؛ جراحات القلب والقسطرة القلبية، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوى – إشعاعى)، جراحات المخ والأعصاب، طلبات المساعدة فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، استغاثات لإجراء جراحات التجميل، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، بالإضافة إلى التعامل مع بعض الحالات التى تطلبت توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن تلك الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلا طبيا سريعا، فى ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما تضمنت شكاوى وطلبات القطاع الصحى 1123 شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح فيروس كورونا المستجد، أو تأخر الحصول على تلك الجرعات، وخاصة الجرعة التنشيطية، والتى تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان حيث قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها.

كما تلقت المنظومة 926 شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبى، أو التضرر من قرارات القومسيون الطبى، بالإضافة إلى 508 شكاوى وطلبات واردة من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو لمساعدتهم فى استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، و78 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات.

وفيما يتعلق بجهود وزارة التضامن الاجتماعى، فقد بذلت الوزارة جهدا ملموسا فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، حيث انتهت من بحث ودراسة 4761 شكوى وطلبا واستغاثة خلال الشهر الماضى، وذلك فى إطار جهود الحكومة وتبنيها سياسات جديدة للحماية الاجتماعية ومد مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات لشكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل 1036 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 234 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، فى حين تم صرف 154 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية خلال شهر مارس 2022.

وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الأشخاص بلا مأوى فقد تمكن فريقا التدخل السريع المركزى والبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعان لوزارة التضامن الاجتماعى من إيداع 6 مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال شهر مارس الماضى، لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم تدخلات طبية لعدد 10 مواطنين آخرين من بينهم إيداع حالتين بمستشفيات الصحة النفسية، وكذا تقديم مساعدات وربط خدمات لعدد 4 مواطنين، وفى ذات الوقت تمكنت فرق العمل من إعادة الدمج الأسرى لـ4 مواطنين بلا مأوى بعد التعرف على ذويهم.

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال الشهر من بحث ودراسة 2311 شكوى وطلبا واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين خلال الشهر الماضى إنهاء إجراءات الصرف الفعلى للمستحقات التأمينية لعدد 328 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 198 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه 254 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وسرد التقرير أيضا جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات الواردة للمنظومة، حيث استجابت لـ3269 شكوى وطلبا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية.

وتعاملت الوزارة مع 937 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين.

كما تم حسم 435 شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب فى أسعار ووزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى، وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أى من المخالفات الواردة بالشكوى.

وكذا تم حسم 255 شكوى من قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى.

وتضمن التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذى استعرضه رئيس الوزراء جهود وزارة الداخلية فى التعامل مع الشكاوى، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت 4733 شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضى تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية.

وتعاملت وزارة الداخلية مع 2713 شكوى وطلبا متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل فى المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وغيرها من الممارسات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى 151 شكوى نصب واحتيال، و63 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد 878 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذا للقانون.

وتلقت وزارة الداخلية 381 شكوى وطلبا من بينها الحاجة إلى إجراء فحص طبى وتلقى العلاج اللازم لبعض النزلاء أو إجراء جراحة ملحة، وحرصا من الوزارة على رعاية حقوق الإنسان، أفادت بتفاصيل كل حالة بعد عرض النزيل على استشارى المستشفيات الجامعية، وإجراء الجراحات اللازمة بعد استيفاء الموافقات القضائية، إلى جانب مراعاة البعد الإنسانى لذوى النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته، فى الحدود التى توجبها اللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى عدد من طلبات والتماسات العفو عن نزلاء السجون، ممن أمضوا المدة القانونية للعفو.

وتلقت وزارة الداخلية 156 طلبا متعلقا بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومى وقيد عائلى، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدنى ببعض القرى الرئيسية تيسيرا على المواطنين.

وأفرد التقرير قسما خاصا لتعامل الوزارات مع الاستغاثات الطارئة، حيث تعاملت وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة وكفاءة مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتى يمكن أن تتسبب فى وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة، والتى بلغت 4385 شكوى واستغاثة خلال الشهر الماضى، ونجحت فى تحقيق استجابات حاسمة وإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى (أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو بدون لمبات - كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحى أو بلاغات تسريب الغاز الطبيعى – بلاغات عن مبان آيلة للسقوط – تقليم بعض الأشجار الكبيرة – ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية)، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.

وقال الدكتور طارق الرفاعى، خلال التقرير، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع المحافظات المعنية تعاملت مع 15672شكوى وطلبا، كان من بينها 12386شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و3286 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقا لطبيعة كل منها.

وفى هذا الصدد، تم التعامل مع 4586 شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط.

كما تم التعامل مع 2857 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها.



وكذا تم التعامل مع 1462شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، وكذا تم التعامل مع 1294 شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجارى، فضلا عن 485 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضى أملاك للدولة أو للغير، أو بلاغات قيام بعض المواطنين بالتعدى على بعض الطرق العامة.

وتطرق التقرير إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها بالتنسيق مع المحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وفقا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.

وفى هذا الإطار، تلقت الشركة 2208 شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد.

وتلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 1072استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحى ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحى بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطنى المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار اهتمام وحرص الحكومة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وطلباتهم، وتعظيم الاستفادة من خطط ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اسهاما للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا وبخاصة فى القرى، تلقت ورصدت المنظومة خلال الشهر الماضى 645 شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين المقيمين بعدد من المراكز والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا بعدة محافظات.

وجاء فى مقدمة تلك الطلبات؛ طلبات بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية بالقرى الفرعية التابعة، كمجمعات الخدمات الحكومية النموذجية، واستغاثات لترميم المنازل الآيلة للسقوط أو إعادة بنائها ببعض القرى، لصعوبة الحياة بها على حالتها، وطلبات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحى، وطلبات رصف بعض الطرق الواقعة ببعض القرى أو التى تربط تلك القرى وبعضها، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد بعض المدارس ببعض القرى والعزب التابعة.

وقد اختصت محافظات: المنيا، الجيزة، القاهرة، الشرقية، المنوفية، قنا، البحيرة، الدقهلية، الغربية، القليوبية، وكفر الشيخ؛ بالتعامل مع النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والطلبات، حيث أسفرت الجهود عن إدراج نسبة 59% من إجمالى تلك الطلبات والشكاوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع التقرير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية تعاملت مع 1451 شكوى خلال الشهر الماضى بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

وفى هذا السياق، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 424 شكوى من انقطاع التيار الكهربائى أو عدم استقرار التيار، وقد تم حسم 201 شكوى من إجمالى الشكاوى، بنسبة 47%، وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة.

وتلقت المنظومة 248شكوى بخصوص الفواتير، وقد تم حسم 81 شكوى من إجمالى الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت فى القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء.

وتلقت المنظومة وتعاملت مع 163 طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء.

وتلقت المنظومة وتعاملت مع 12 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، يتم التعامل معها وادراجها فى خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك) لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وتلقت المنظومة خلال شهر مارس الماضى 5313 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى.

وفى هذا السياق،استقبلت المنظومة 2017 شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية فى زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، أو الأحقية فى المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و1654طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفى.

كما تلقت المنظومة 1437 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية.

وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات المختصة والمحافظات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

ولفت التقرير إلى أنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة بما يساهم فى استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمى لتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين، تلقت المنظومة 2447 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضى خاصة بذلك القطاع، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها.

وفى هذا السياق، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء 1519طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حاليا، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وإنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق.

وتلقت المنظومة 298 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلى والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و455شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل فى بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمى خدمة الهاتف المحمول.

كما ورد إليها 102 شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة فى بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

وتابع التقرير: قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقا لطبيعة كل منها.

واستعرض التقرير جهود وزارة الموارد المائية والرى فى بحث ودراسة 1040شكوى وطلبا واستغاثة خلال الشهر الماضى، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب 119 شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التى تمر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب عدد 147شكوى بشأن التضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون وازالة التعديات والمخالفات والتصدى لها بكل حزم حفاظا على أملاك الدولة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى فى مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر مارس 2022 من التصدى لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 110 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها قطع طريق المياه على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لإزالة تلك التعديات.

وفى مجال البيئة، تطرق التقرير إلى أن المنظومة رصدت وتلقت 16.5ألف رسالة وصورة خلال الشهر تمثلت فى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتى تشكل مصدرا للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى 1832شكوى وبلاغا وتسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لما يقرب من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد اختصت وزارة البيئة ومحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسوان، أسيوط، الفيوم، وكفر الشيخ؛ بنسب إنجاز متميزة فى إزالة أسباب تلك الشكاوى.