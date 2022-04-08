الأكاديمية المهنية للمعلمين تمد فترة التسجيل لتدريبات النقل

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جدة - نرمين السيد - وذلك على موقع بيانات كادر المعلم من هنا، حتى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022.
وأوضحت الأكاديمية فى نشرة دورية وجهتها لمديرى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، بشأن تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل (تسكين) شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها وفقا للمادة 72 من قانون التعليم، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين، وبناء على توجيهات نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.
ووجهت الأكاديمية بتعميم هذه النشرة على الإدارات والمدارس كافة، والالتزام بما ورد فيها مع اعتبار الأمر هام وعاجل للغاية.
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