- 1/2
- 2/2
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مازالت تواصل أعمال نقل سكان تلك المناطق إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة حيث تم حتى الآن إخلاء 240 عقارا من إجمالى 520 عقارا سيتم إزالتهم، كما تم نقل 708 أسر إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم من إجمالى 1660 أسرة سيتم نقلهم.
وأكد محافظ القاهرة أن مشروعات الإسكان التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت فى تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت فى توفير حياة كريمة لقاطنيها.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الانسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
وأضاف المحافظ أن كومباوند أرض الخيالة يعد واحدا من المشروعات الكبرى التى أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كالأسمرات ومعا والمحروسة وأهالينا وغيرها ويتكون من 42 عمارة سكنية أرضى و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية ويخدم كل عمارة 2 أسانسير، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة: افتتاح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بمساكن الخيالة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.