مقترحات من «مستقبل وطن» لتطوير منطقة الغاز وإنهاء التكدس المروري بالوراق

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دوت الخليج

لتطوير منطقة الغاز وإنهاء التكدس المروري بالوراق

وقد تم انطلاقة من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، وضعت أمانة الحزب بالوراق عددًا من المقترحات أمام رئاسة الحي لتطوير الميادين العامة.

وأكد سيد طه ، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوراق، أن منطقة الغاز بها تكدس مروري دائم واعاقة مرورية مستمرة ومناقشة الأمر بالأمانة تم التوصل لمقترح وجار تنفيذه يسهل العملية المرورية ويحسن من المظهر العام مما يتناسب مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة، وبعرض الأمر على هاني السيسي رئيس حى الوراق وأحمد الخولى نائب رئيس الحي ومشكورين تمت الموافقة وجاري التنفيذ.

وقال محمود عبدالشافى، أمين المجالس المحلية بالوراق، إن المقترح جاء حرصاً من الحزب الذي من أولوياته دعم الدولة ومؤسساتها وطمس الصور العشوائية كافة وإظهار سبل الحياة الكريمة، كاشفًا أن المقترح تضمن تعهده الشخصي بتحمل مصاريف التطوير كافة وهذا واجبنا الحزبي وتوجيهات قيادات الحزب التي دائما توجهنا نحو مساندة كافة مؤسسات الدولة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة