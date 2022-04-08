/690862/الأرصاد-انخفاض-درجات-الحرارة-وفرص-لسقوط-أمطار-خلال-الأيام-المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة يشهد انكسارا لموجة الحرارة التى استمرت على مدار الأيام الماضية، موضحة أن درجة حرارة اليوم تنخفض عن أمس بحوالي سبع درجات على القاهرة الكبرى وبحوالي عشر درجات على السواحل الشمالية للبلاد

دوت الخليج

الأرصاد الجوية: احتمالية سقوط أمطار اليوم الجمعة على ٤ مدن

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصري، ان طقس اليوم الجمعة سوف يكون حارًا فى فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدلا على محافظات السواحل الشمالية، مضيفة ان الطقس اليوم فى شمال وجنوب الصعيد سوف يكون شديد الحرارة نهارا.

وتابعت: توجد فرصة طفيفة لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم الجمعة فى فترة الليل على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش.

وعن طقس الأسبوع المقبل، أفادت أن الأيام القادمة سوف تشهد مزيد من الانخفاضات فى درجات الحرارة، مشيرا إلى ان درجة الحرارة سوف تصل إلى ٢٧ درجة خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت على أن أجواء الأسبوع المقبل سوف تكون ربيعية ومعتدلة فى فترات النهار، محذرة انه سوف تحدث انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة خلال فترات الليل من الأسبوع المقبل والطقس سوف يكون مائل للبرودة ليلا على اغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد ومعتدل ليلًا على مناطق جنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل درجة حرارة القاهرة الكبرى الصغرى إلى ١٦ درجة خلال فترة الليل.

درجات حرارة اليوم الجمعة

محافظة القاهرة العظمى ٣٢ والصغرى ١٥ درجة

محافظة الإسكندرية العظمى ٢٤ والصغرى ١٦دوجة

محافظة مطروح العظمى ٢٣ والصغرى ١٥ درجة

محافظة سيوة العظمى ٢٦ والصغرى ١٦ درجة