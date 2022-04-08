/690869/أبو-مازن-يحذر-من-استغلال-هجوم-تل-أبيب-للقيام-بأعمال-عنف-ضد-الفلسطينيين

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل مدنيين في عملية تبادل إطلاق النار في تل أبيب، مشيرًا إلى أن قتل المدنيين لا يؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع.

دوت الخليج

وأكد على أن الجميع يسعى إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".

أبو مازن يحذر من استغلال هجوم تل أبيب للقيام بأعمال عنف ضد الفلسطينيين

وحذر الرئيس الفلسطيني من استغلال الأحداث الجارية في فلسطين، لمزيد من أعمال العنف والاستفزازات واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى.

وأكد محمود عباس أبو مازن، أن السلام هو الطريق الأمثل لتهدئة الأوضاع الأمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بفحص البيئة القريبة من منفذ عمليات هجوم تل أبيب، كما أعطى لقوات الأمن الحرية الكاملة للتحرك بعد الهجوم الأخير، والذي قتل فيه حوالي إسرائيليين، وجرح حوالي 4 أشخاص على الأقل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن مقتل منفذ هجوم تل أبيب، في تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، وطاردات استمرت لساعات.

وكشفت إسرائيل عن هوية منفذ العملية، والذي يدعي رعد فتحي حازم، من مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، نقلت قناة “الحدث” عن مصادر إعلام إسرائيلية، عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعٍ بين فلسطين وإسرائيل بالبيت الأبيض، وأشارات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لم يرفض إلا أنه لم يرد بالموافقة بعد، وذلك يعود إلى أمور تتعلق بالأغلبية بالكنيست.