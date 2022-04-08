عاجل- الحكومة تنفى فرض رسوم على صادرات الفراولة المجمدة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن فرض الحجر الزراعى المصرى رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض الحجر الزراعى المصرى رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون، وأن الحجر الزراعى المصرى لم يفرض أى رسوم جبرية على مصدرى الفراولة المجمدة. وأشارت إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار فى عام 2021، مقارنةً بـ 153 مليون دولار فى عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار. وفى سياق متصل، يعمل الحجر الزراعى وفق القانون المصرى والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية، ومنها الالتزام بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والمعنية بضمان تنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية بما يتفق تماماً مع القواعد الدولية.

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