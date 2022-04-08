اجتماعات وجولات ميدانية.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ تناول الاجتماع "استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها فى الأسواق على مستوى الجمهورية"، فضلا عن اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء، ووزيرا الزراعة وقطاع الأعمال، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مصر فى الأراضى المستصلحة.



كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال هذا الأسبوع ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماع مجلس وزراء الأرز الإفريقى عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالقاهرة، فى دورته 32، حيث تتواكب مع الاحتفال بمرور 50 عام على انشاء المركز، كما ترأس ايضا ختام فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، وجه خلالها الشكر والتقدير للدول الأعضاء على المشاركة الفعالة فى أعمال الدورة.

كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، مؤكدة على حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضى وتبنى نظم حديثة فى الرى.

وهنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، العالم الدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بمعهد المحاصيل الحقلية، بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية فى معرض جنيف الدولى للاختراعات لعام 2022

كما تفقد اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مشروعات غرب النوبارية التابعة للصندوق، كما تفقد أيضا المجزر الآلى بالنوبارية، كذلك أعلنت الوزارة إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداء إلى دولة جنوب السودان، وذلك فى إطار تعميق التعاون المشترك بين الدولتين، كما أعلنت الوزارة تصدير 11 شحنة بإجمالى 10456 طرد نحل العسل إلى المملكة العربية السعودية منذ قرار رفع الحظر عن تصدير العسل المصرى إلى السعودية.



وأعلن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية عن تدريب 150 طالبا من طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية لغة إنجليزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، حيث تم تدريب الطلاب لمدة 4 أسابيع على استخدام أساسيات التكنولوجيا الحيوية لرفع كفائتهم وقدرتهم العملية، كما أعلن معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ملخص أنشطة المعهد خلال شهر فبراير، حيث كان أبرزها إعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعى اليد لمساحة 200 فدان.

وحصل مركز بحوث الصحراء على شهادة الجودة للسنة الثالثة على التوالى، واستمرار التسجيل فى السجلات الدولية بهيئة الاعتماد الاسترالية JASANZ، واستمرار استخدام علامة الاعتماد ISC، كما نفذ مركز البحوث الزراعية، 169 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والإستزراع السمكى فى 18 محافظة خلال شهر مارس، بينما أنهى المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية، التى تم تنفيذها تحت عنوان: الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالوادى الجديد خلال الفترة من 27- 31 مارس 2022.

اختتم معهد بحوث الارشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات البرنامج التدريبى: "التنمية الريفية ودورها فى إحداث التغيرات الإجتماعية"، والذى تم تنفيذه فى مديريات الزراعة بمحافظات: الجيزة، والغربية، والدقهلية.



واختتم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، البرنامج التدريبى للكشف عن العناصر الثقيلة فى الأغذية باستخدام جهاز ICP، كما نظم سيمنار حول أحدث الطرق لتحديد الميكروبات فى الغذاء، فى اطار خطة المعمل لرفع كفاءة الباحثين العاملين به، كما أطلق المعمل المسابقة الرمضانية فى مجال سلامة الغذاء التى ينظمها لطلاب كليات زراعة وعلوم وطب بيطرى بالجامعات المصرية والخريجين والعاملين بالقطاع الخاص، حيث يحصل الفائزون على دورات تدريبية بالمعمل، بينما بلغ اجمالى الشهادات التى اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع، بنتائج العينات التى تم استلامها من العملاء، حوالى 7000 شهادة.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعى والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.