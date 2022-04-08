اليوم.. أحمد السعدني يفتح خزائن أسراره في برنامج حبر سري

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تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم اليوم الجمعة، الفنان أحمد السعدني في برنامجها حبر سري في رمضان والذي يذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

دوت الخليج يكشف موعد حلقة أحمد السعدني في حبر سري

أحمد السعدني برنامج حبر سري

تعرض شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، اليوم الجمعة حلقة الفنان أحمد السعدني التي حل بها ضيفًا على الإعلامي أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري وذلك في تمام الساعة 6:20 مساءً.

وسيتحدث “السعدني” خلال الحلقة حول فترة خوضه مجال الصحافة بجانب تفاصيل عدم اكتمال أولى تجاربه في التقديم التلفزيوني.

وسيكشف أيضًا كواليس أزمة مشاركته في مسلسل كله بالحب الذي تعاون خلاله مع الفنانة زينة، ولأول مرة يفتح خزائن أسراره ويكشف حقيقة ارتباطه بعدد من الفنانات مثل مي عز الدين وريهام حجاج.

تصريحات أحمد السعدني

يشار أن الفنان أحمد السعدني كان قد ظهر خلال البرومو الخاص بالبرنامج وهو يبكي، وفي سياق متصل، يعرض برنامج حبر سري يوميًا الساعة 6:20 مساءً ويستضيف عدد من النجوم بالفن والرياضة.

ويشارك الفنان أحمد السعدني ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، من خلال مسلسل بطلوع الروح الذي تعود به الفنانة منة شلبي لدراما رمضان بعد غياب سنوات.

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ويضم مسلسل بطلوع الروح المقرر عرضه خلال النصف الثاني من الموسم الرمضاني، عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، كلا من إلهام شاهين وإدوارد ومنة شلبي ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعلي الشجيري وعزت زين، وآحمد السعدني وأيمن عزب وعادل كرم وآخرين والمسلسل تأليف محمد هشام عبية وتحت إشراف المخرجة كاملة أبو ذكري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني كان مسلسل منورة بأهلها والذي يظهر خلاله في شخصية ضابط شرطي يحقق في قضايا قتل الشباب، كما يقع في حب الفنانة غادة عادل خلال الأحداث ويشارك في بطولة المسلسل الذي عرض عبر منصة شاهد كلا من باسم سمرة وغادة عادل وناهد السباعي وليلى علوي وعباس أبو الحسن وسلوى خطاب وكريمة منصور، وسلوى محمد علي والعمل تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.