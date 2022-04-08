الصحة: تقديم التوعية لـ12 مليون متابع عبر المنصات الموثقة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تفعيل دور الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعى لإبراز إنجازات مبادرات السيد رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، ونشر الوعى الصحى بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأهمية تلقى اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المحتوى الذى تقدمه الوزارة يستهدف جميع المتابعين من كافة الفئات العمرية، إضافةً إلى تقديم نصائح طبية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوى).

وأضاف أن المحتوى التوعوى يشمل نصائح لاتباع نظام غذائى صحى، خاصةً فى ظل تغيير العادات الغذائية فى شهر رمضان، إضافةً إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى الـ«سوشيال ميديا».

وتابع «عبدالغفار» أنه يتم نشر مواد توعوية خاصة بأهمية تلقى لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكداً استمرار عمل مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.