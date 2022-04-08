«التنظيم والإدارة»: تكليف 193 أخصائى تمريض و100 طبيب بأسيوط والدقهلية

وذكر بيان الجهاز اليوم الجمعة أنه تم الانتهاء أيضا من الموافقة على تكليف 100 أخصائى طب بشرى للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.
ويشمل التكليف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.
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