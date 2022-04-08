القوى العاملة: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج

جدة - نرمين السيد - وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان - فى بيان اليوم الجمعة - إن الشركة التى تم إيقافها هى "عيون مصر" ترخيص رقم 991 لحين توفيق أوضاعها، منوها بأن الشركات التى تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هى "أبراج المملكة" ترخيص رقم (925)، وشركة "المنوفية" (منتصر يوسف سابقا) ترخيص رقم (1056) وشركة "زهرة" ترخيص رقم (245).

وأضاف أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.