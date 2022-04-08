وزيرة الهجرة تستقبل أحمد السراجى مدير برامج الصناعة بجامعة لينكولن

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد السراجى مدير برامج الصناعة وأستاذ الهندسة والتنمية المستدامة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة، وأحد المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".





وذلك لبحث مقترحه الخاص بنقل التعاون القائم بين جامعة لينكولن وشركة Eminox المتخصصة فى صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة بهدف الحفاظ على البيئة، إلى مصر، للاستفادة منها فى جهود الدولة المصرية فى مواجهة قضية تغير المناخ، وفى إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالدكتور أحمد السراجى، موضحة أن اللقاء يأتى فى إطار جنى ثمار "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة"، وفى ضوء دعم جهود الدولة المصرية فى مواجهة قضية تغير المناخ لدعم ونقل الخبرات المتعددة إلى الوطن، وصولًا لأفضل استراتيجيات لطرح الفرص الغنية التى يمكن أن يقدمه التعاون بين جامعة لينكولن وشركة Eminox المتخصصة فى صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نسعى من خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" للتشبيك بين خبراء الصناعة المصريين بالخارج، والمؤسسات المعنية بالدولة، فى محاول للاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم فى رؤية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعى.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد السراجى الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وسعيها الدائم للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج فى مختلف المجالات، معربا عن اعتزازه بالمشاركة فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، من خلال التحدث بندوة "دور الجامعات فى الربط بين الصناعة من أجل تأثير إيجابى على المجتمع والاقتصاد القومى".

وأضاف أنه يسعى لنقل نموذج التعاون بين جامعة لينكولن وشركة Eminox المتخصصة فى صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة، إلى مصر، والذى يهدف لخلق مسارات تعاون بين الجامعات والصناعة، لإحداث تغيير إيجابى ينعكس على المجتمع، وذلك فى ظل جهود الدولة المصرية لمواجهة قضية تغير المناخ، واستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27.

وأكد السراجى أن شركة Eminox المتخصصة فى صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة، تمتلك خبرة 42 عامًا من فى صناعة السيارات، ولديها اهتمام كبير واستعداد للتعاون والعمل فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فهى معنية بمجال التحكم وتقليل الانبعاثات الضارة الصادرة عن محركات وسائل النقل العام والمعدات الثقيلة، من خلال تصميم أنظمة المعالجة اللاحقة للعادم للحافلات والشاحنات استخدامها مواد وقود بديلة، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن الشركة أصبحت شريكا صناعيا مع الجامعة البريطانية فى مصر، وتعد هذه خطوة مهمة نحو توطين هذه الصناعة.