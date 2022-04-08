فرص عمل ووثائق تأمين وتعيينات.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - وحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وألزم المنظمات النقابية تقديم مقترح المشروعات الانتخابية لإجراء الانتخابات العمالية، ووحدات القطاع العام والأعمال تقديم مقترح المشروع الانتخابى لإجراء انتخابات ممثلى العاملين، وتعيين 11 ألفا و715 شابا منهم 36 "قادرون باختلاف" فى 5 محافظات، وتوفير4200 فرصة عمل فى 15 محافظة من خلال نشرة التوظيف الدورية، و2950 فرصة عمل هدية لشباب الإسكندرية بمناسبة شهر رمضان، وإعداد كوادر المرحلة الأولى للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل فى 5 محافظات، واسترداد 25 مليون ليرة لبنانية لـ 12 عاملا مصريا فى بيروت، وتحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، وحمدى جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدى عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومحمد عليان وكيل المديرية، والمهندسة ياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة التدريب المهنى.



وهنأ الوزير الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا أهمية تقديم الاهتمام الكامل والرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرضت ايمان شحاته مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية انجازات المديرية فى مجال العمالة غير المنتظمة، حيث قامت بتسجيل 5180 عاملا فى قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة، كما تم صرف جميع المنح الدورية الأربعة لهم بقيمة صرف 14 مليون جنيه للعمالة، فضلا عن الرعاية الصحية التى قدمتها المديرية وبلغت 137 ألف جنيه لـ 31 عاملا، والرعاية الإجتماعية من منح الزواج والوفاة والمواليد بقيمة 535 ألف جنيه لـ 222 عاملا.

كما سلم وزير القوى العاملة 30 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقلوبية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

كما سلم 16 شهادة اتمام التدريب لخريجى 25 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية منها 9 شهادات لخريجى 14 دورة على مهنة التفصيل والحياكة، و4 شهادات لخريجى 7 دورات على مهنة كهرباء التوصيلات، وشهادتين تخريج من 3 دورات على مهنة السباكة الصحية.

وسلم الوزير 4 شهادات تقدير للشركات التى قدمت فرص العمل لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبلى بلاء حسنا فى الاهتمام بملف ذوى القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوى القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة فى فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وسلم وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 11370 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم "الدفعة الثانية"، حيث كانت "الأولى" 12166 ليصل الإجمالى إلى 24366 وثيقة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما سلم الوزير شيكات تعويضات من شركة مصر للتأمين لحالات الوفاة بأسماء كل من العامل ابانوب وجيه يوسف من محافظة المنيا بقيمة 100 ألف جنيه، والعامل كامل على ربيع على من محافظة الشرقية بقيمة 100 ألف جنيه، فضلا عن 9 آلاف و850 جنيها مصاريف علاج للعامل شعبان حسن سيد من محافظة الوادى الجديد، و40 ألف جنيه تعويض بنسبة 40% عن العجز الجزئى للعامل عدلى رياض عيسى معوض من محافظة القاهرة.



وقال الوزير: إن ذلك يأتى فى إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور مدحت الغمراوى مدير المديرية، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأحمد نظمى وكيل المديرية.

ووجه الوزير المديرية بضرورة العمل على تكثيف عمليات التوعية والندوات التثقيفية فى الشركات المختلفة حول دور المرأة المصرية العاملة فى التنظيمات النقابية خاصة فى ظل الدورة الانتخابية الجديدة للنقابات العمالية 2022 – 2026، إيمانا من الوزارة بحقها النقابى ودورها المهم فى المجالس النيابية والذى أكد على قدرتها على مواجهة الصعاب وإيجاد حلول لمشكلاتها، وكذلك تكثيف عمل ملتقيات لتوظيف الشباب من الجنسين لتوفير فرص عمل لائقة تحسن من مستويات معيشتهم وتعينهم على متطلبات ومقتضيات الحياة المعاصرة.

كما وجه، بتكثيف ندوات التوعية حول انتخابات المنظمات النقابية العمالية القادمة، من حيث ماهيتها، وطبيعة اللجان النقابية ومهامها، والجدول الزمنى للترشح، واشتراطات التقديم، فى مواقع العمل المختلفة والشركات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية قبل بدء الانتخابات.

ووجه المديرية، بالاهتمام بتوفير فرص عمل لـ "قادرون باختلاف" ودمجهم فى المجتمع مع أشقائهم الأصحاء، ليقوموا بدورهم المهم فى التنمية وإحداث النمو والتقدم لمجتمعهم استمرارا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والحماية لهم فى شتى المجالات.

وأصدر وزير القوى العاملة، قرارا بمواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026، كما تجرى فى ذات الموعد انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقا للجدول الزمنى.

وحدد القرار 15 نقابة عمالية تجرى فى مرحلتها الأولى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.



كما حدد القرار فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومى 8 و9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومى 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومى 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومى 19 و20 مايو 2022.

وحدد قرار وزير القوى العاملة المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب فى 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

كما حدد القرار فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومى 21 و22 مايو 2022،، وإعلان أسماء المرشحين يومى 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومى 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقى اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت فى التظلم 1 يونيو 2022، وإيداع الأوراق من يومى 2 و3 يونيو 2022.

كما أصدر وزير القوى العاملة، قرارا بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونص القرار على أن تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018، فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمنى المرافق.

كما نص القرار على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومن يفوضه، أن يضع فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمنى للانتخاب، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.

وتضمن القرار موعد تقديم مقترح المشروعات الإنتخابية للمنظمات النقابية العمالية يقضى بأن تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع فى دائرتها مركزها الرئيسى بالمشروع الانتخابى المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك فى موعد غايته الخميس 22 أبريل الجارى.

ويلتزم الممثل القانونى للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابى متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلى بيان بعدد صناديق الإقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة ( بالمركز الرئيسى والفروع ) وعناوينها، فضلا عن بيان النظام الانتخابى وفقا للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبى النوعى أو الجغرافى إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع / منطقة / قطاع، وكشوف بأسماء الناخبين: وهى عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.



كما يقدم كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابى مرقمة ومسلسله، وترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخاب فى كل مقر انتخابى، على أن يكونوا من غير المترشحين.

كما تضمن القرار موعد تقديم مقترح المشروع الانتخابى لإجراء العملية الانتخابية لممثلى العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، على أن يوافى مديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للوحدة المشروع الانتخابى المقترح فى موعد غايته 22 أبريل الجارى.

وعلى جانب آخر، التقى وزير القوى العاملة، فى مكتبه بديوان عام الوزارة، على العابد وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا، لمناقشة عددا من ملفات العمل بين الجانبين، وفى مقدمتها منظومة الربط الالكترونى، والحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للخبر المطلوبة، فضلا عن التأمين الصحى العمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار فى ليبيا الشقيقة، وذلك بحضور محمد على باروطة الملحق العمالى بسفارة دولة ليبيا فى مصر، ووكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية.

فى مستهل اللقاء رحب "سعفان" بوزير العمل الليبى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر،مهنئا بحلول شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته باستقرار الأوضاع فى دولة ليبيا فى كافة المجالات.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية منظومة الربط الإلكترونى بين الوزارتين، مشيرا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم فى التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة، مشيرا إلى ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة.

وناقش الاجتماع أهمية التأمين الصحى على العمالة المصرية المسافرة، ووجه وزير القوى العاملة فى هذا الشأن، عضو المجموعة الفنية رضا العربى بإعداد وثيقة تأمين صحى للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، تغطى إصابات العمل والوفاة، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصرى وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.

كما ناقش الاجتماع أضرار الهجرة غير الشرعية على منظومة العمل فى ليبيا، وكيفية التصدى لها من خلال منظومة الربط الإلكترونى بين الوزارتين.

وأعلن وزير القوى العاملة،أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026 سوف تتم تحت إشراف قضائى، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات لتذليلها قبل حدوثها.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، بديوان عام الوزارة ومديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات ومسئولى الإتصال النقابى فى 27 محافظة، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية، وغرفة العمليات المشكلة استعدادا لبدء الدورة الانتخابية النقابية الجديدة.

فى مستهل اللقاء، هنأ الوزير الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، إعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، مؤكدا حرص الوزارة على القيام بعملية انتخابات لكل اللجان النقابية على مستوى المنشآت تفوق فى نجاحها ما أسفرت عنه الدورة الأخيرة فى 2018، وتحقق لجميع النقابات ما ترمى إليه من أهداف لخدمة مجتمع العمل والعمال والنهوض بالاقتصاد القومى على مستوى مختلف القطاعات.

وقال الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية مستمرة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظة، تكون مهمتها الأساسية تسهيل العملية الانتخابية ومتابعة أى معوقات أمام اللجان لتذليلها فورا، بحيث نصل للمستوى اللائق من العملية الانتخابية وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى نتائجها وكل عملياتها وإجراءاتها تحت إشراف قضائى نزيه وعادل.

وأثنى الوزير على ما قدمته مديريات القوى العاملة من نتائج ملموسة خلال الدورة الأخيرة، فى حدود إمكانياتها المتاحة، وما قدمته من جهود واضحة للوصول لما تم تحقيقه خاصة فى ظل توقف العملية الانتخابية عن الانعقاد لمدة 12 عاما متتاليا، وإنشاء منظومة رقمية وإلكترونية جديدة للعملية الانتخابية ساعدت فى ميكنة تلك العملية وتنظيمها.

كما وجه الوزير المديريات بضرورة تفعيل دور مراكز المعلومات بها لتقوم بالدور المنوط بها، خاصة فى ظل إدارة منفصلة تسمى الإتصال النقابى هى التى تشرف على العملية الانتخابية وإدارتها بالكامل بعيدا عن مراكز المعلومات، وكذلك العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية التى تم إعدادها لتسجيل عمليات الفرز وتسجيل النتائج لكل المرشحين بلا استثناء فى حضور اللجنة القضائية والنقابية وتوثيق كل إجراءاتها.

وعقد سعفان، لقاء مفتوح مع ممثلى تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات"، و"حسن علام للإنشاءات" "رواد الهندسة الحديثة"، فى إطار سعى الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا.

فى مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالحضور، مؤكدا حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية فى الخارج والداخل، لتذليل كل الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خاصة فى دولة ليبيا الشقيقة للعمل فى مشروعات إعادة الإعمار.

وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية، ككيانات مصرية، داعمة لهم، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبى، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبى وفقا للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة.



ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء فى عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User وpassword خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر الوزير من ممثلى الشركات الحضور، عن المشكلات والمعوقات التى يواجهونها خلال الفترة الأخيرة، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبى، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعى والصحى وفقا لما يقره القانون الليبى والمصرى، مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التى تمر بها دولة ليبيا الشقيقة.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها كل نصف شهر من توفير 4000 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل الجارى.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الماضى 2022 فى النشرة السابقة وعددها 200 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 4200 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 15 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، وأسوان، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلى العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلى للمشاركة.

وعلى من يرغب فى المشاركة فى الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط:

https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index

كما قامت وزارة القوى العاملة "الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية" بالتعاون مع "الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل" بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى فى تنفيذ الدورة التدريبية للمرحلة الأولى من بناء قدرات كوادر الوزارة من فريق عمل تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة و5 محافظات مستهدفة هى: الفيوم، وبنى سويف، وقنا، والأقصر، والقاهرة.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الدورة تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقد عقدت لمدة 5 أيام بمقر شركة RAKICT للاستشارات والحلول التكنولوجية وتم التدريب على أحدث البرامج فى جمع وتحليل وعرض البيانات.

وبدأت، مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وحتى استيفاء العدد المطلوب فى قبول طلبات 295 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 31 مهنة برواتب مجزية فى 30 منشأة، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة فى الغردقة، ومرسى علم، والقصير.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

كما أهدى وزير القوى العاملة شباب الإسكندرية 2950 عمل منها 200 فرصة عمل لـ "قادرون باختلاف" وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمة 33 شركة فى القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال ملتقى التوظيف الذى نظمته مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بعنوان:"الإسكندرية بلا بطالة"، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

وأطلق وزير القوى العاملة إشارة بدء افتتاح ملتقى التشغيل الأول فى هذه المناسبة التى نقل خلالها مدير المديرية ياسر سعيد تهنئة الوزير للشعب السكندرى بمناسبة شهر رمضان الكريم وأمنياته بأن يكون شهر خير وبركة على الشعب المصرى العظيم.

وفى رسالته إلى الشباب حثهم وزير القوى العاملة على ضرورة الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتى تعرضها الشركات المشاركة فى الملتقى خاصة أنها تتم تحت رعاية القوى العاملة، وتم التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المهن والوظائف المعروضة بالملتقى.

وأوضح مدير المديرية أن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية من خلال الشركات المشاركة وعددها 33 شركة، ويستهدف توفير فرص عمل تناسب جميع الفئات وذوى القدرات الخاصة من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والعليا والعمالة العادية.

كما نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية على مدى يومين معرض شنطة رمضان بقاعة المديرية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودعم وتمكين المرأة والمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها غير تقليدية، لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إن المعرض يأتى فى اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية حدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بالمديرية وإيجاد العمل اللائق لها.



ونوهت زاهية السبخى مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية إلى أن المعرض شارك فيه أكثر من 30 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس، وكروشية، واكسسوارات، وجلود، وتركيب برفانات، وصناعة الصابون الطبى، وشغل الريزن والديكوباج، والأغذية المحفوظة والمعباة، والدواجن، والسمان، والحمام، والبط، وشغل الخيامية، فضلا عن منتجات من إعادة التدوير،والسيراميك والنحاس، ومنتجات أسوان والنوبة وسيوة وعسل النحل لرواد الأعمال.

كما نظمت مديرية القوى العاملة، محاضرة لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس تحت عنوان: "جهود وزارة القوى العاملة فى دفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية"، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والوزارة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتعريف بقانون العمل بالقطاع الخاص.

وفى مستهل المحاضرة نقل عبدالونيس عبدالله مدير منطقة القوى العاملة برج العرب، للطلاب تحيات وزير القوى العاملة، وتهنئته لهم بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا لهم بالتوفيق فى دراساتهم وتمنياته لهم بالنجاح، مؤكدا أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن أهمية تدريب طلبة كلية الحقوق على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، من أجل إنتاج شباب واعى ومثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة فى أسواق العمل سواء الداخلية أو الخارجية فى ظل عالم جديد متغير يعتمد على الابتكار والإبداع، ويشهد التسارع فى ظهور مهن جديدة ومستحدثة واندثار مهن كانت تستوعب أعدادا هائلة من العمالة.

ووقعت مديرية القوى العاملة بالفيوم بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فى مجال قطاع التشييد والبناء والتشطيبات، لتدريب خريجى التعليم الفنى، وتنسيق الجهود للمساهمة فى الحد من البطالة للخريجين من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات العمل، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.

وأوضحت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، أن المستهدف من البروتوكول تدريب 315 متدربا بالتعاون بين المديرية والمحافظة، على مدار 650 ساعة تدريبية، بمعدل 60 ساعة تدريبية لكل دورة على المهن المشار إليها.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 11 ألفا و715 شابا منهم 36 "قادرون باختلاف" فى 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الشرقية، والجيزة، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، بلغت 221 ألفا و343 جنيها، والتفتيش على 2480 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 5958 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5958 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 75 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 118عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.



وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 335 ألفا و337 دولارا،أى ما يعادل 6 ملايين و143ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

واستطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، استرداد 25 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصريا، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأول من العام الحالى( يناير- فبراير- مارس 2022)، حيث تم اعتماد 28 عقد عمل، وتسوية 9 شكاوى وديا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و7 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا استحدث آلية جديدة لسرعة مساعدة المواطنين العاملين بإيطاليا وأفراد أسرهم فى الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية " الأنبس"، وذلك من خلال قيام القسم القنصلى بالقنصلية بإخطار المكتب آليا فور ورود حالات الوفاة إليه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية تمكن المكتب من المبادرة ببحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفين فور حدوث حالات الوفاة، لحفظ حقوقهم من السقوط بالتقادم، ومساعدتهم فى الحصول عليها فى أسرع وقت ممكن بعد إرشادهم إلى استيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة لذلك، على نحو يزيد من رضا والمواطنين، ويرعى مصالحهم، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه كانت من أولى نتائج تفعيل هذه الآلية قيام المكتب بالتواصل الفورى مع هيئة التأمينات الإيطالية لبحث المستحقات التأمينية لورثة المواطن"م.م.أ" من محافظة الدقهلية المتوفى بتاريخ 10 مارس 2022 بمدينة بياتشنسا الإيطالية، وذلك فور ورود بيانات حالة الوفاة إليه.

كما قام مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بميلانو بعقد لقاء مع عدد كبير من العمال المصريين بمجالات العمل المختلفة، والاستماع إلى مطالبهم والرد على كافة استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام القوانين بالدولة المضيفة والانتظام فى سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية فى كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.

وأوضح الملحق العمالى بميلانو أنه على صعيد آخر تم لقاء لفيف من أصحاب الأعمال المصريين فى قطاعات العمل المختلفة: التشييد والبناء والمقاولات والأغذية والملابس الجاهزة والمطاعم والاستيراد والتصدير، وتم حثهم على الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر، والمشاركة فى المشروعات القومية بها.

كما أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع ببحث طلب المواطنة "ع.ج.ع" من محافظة القاهرة لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفى، والذى كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس"، وآليات الحصول عليها.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس" لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفى، ونجح بالمتابعة المستمرة مع الهيئة فى تسوية الحقوق التأمينية للمواطنة المذكورة عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وتم تحويل جميع مستحقاتها على حسابها البنكى بأثر رجعى منذ تاريخ وفاة زوجها حتى شهر مارس 2022، بإجمالى 220 ألف جنيه مصرى مع إقرار معاش شهرى للمواطنة المذكورة يعادل 17 ألف جنيه مصرى اعتبارا من أبريل الجارى.

وأخيرا، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بإصدار تعميما للهيئة العامة للطيران المدنى، بأنه تم إيقاف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبى فى إثبات إقامته بالدولة، وذلك اعتبارا من 11 أبريل الجارى.