بعثة عمرة رمضان للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة، إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتى ضمت عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها.





وقامت إدارة الشؤون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة بدءا من تيسير إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضى المقدسة وتوفير جميه أوجه الرعاية الصحية، للتيسير على ضيوف الرحمن. من جانبهم عبر المعتمرون عن فرحتهم العارمة وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه لأبنائها من دعم متواصل، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول.

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