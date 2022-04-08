مصطفى شعبان يتصدر التريند بعد عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 6

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 6

مصطفى شعبان مسلسل دايما عامر

تصدر الفنان مصطفى شعبان خلال الساعات القليلة الماضية تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بسبب مسلسله الجديد دايما عامر.

وخاصةً عقب عرض الحلقة السادسة من مسلسل دايمًا عامر عبر شاشة قناة الحياة وon الفضائية وأشاد الكثيرين بشخصية عامر التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان والدور الذي يقدمه في العمل الذي يعود به لدراما رمضان بعد غياب سنوات طويلة.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، هاشتاج مصطفى شعبان، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية.

مسلسل دايما عامر الحلقة 6

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل دايما عامر التي عرضت أمس الخميس، براءة مصطفى شعبان من تهمة حيازة المخدرات، بعد ان اعترف الشاب الذي تم القبض عليه.

ويظهر في مشهد آخر سرقة موبايل ميرنا نور الدين خلال خروجها من المدرسة ولكن مصطفى شعبان يتمكن من أن يلحق بالحرامية ويعيد الموبايل لها وكانت الحلقة الخامسة من العمل شهدت القبض على الشاب بحيازته المخدرات وأثير الاتهام حول مستر عامر وهو مصطفى شعبان.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

ويشار أن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر عبر شاشة قناة ON الفضائية هي الساعة 12:25 صباحا، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 6:55 صباحا ويعرض أيضًا عبر شاشة قناة الحياة الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

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ويشارك الفنان مصطفى شعبان في بطولة مسلسله الجديد الذي ينافس به ضمن موسم دراما رمضان 2022، عدد من النجوم مثل سينتيا خليفة، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، لبلبة، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، كريم عفيفى، أحمد الشامى، محمد جمعة وآخرين والمسلسل من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح والإخراج لـ مجدي الهواري.