فيلم زومبي ينافس بموسم عيد الفطر.. تعرف على تفاصيل العمل

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تستعد الجهة المنتجة لفيلم زومبي للفنان علي ربيع وحمدي الميرغني لطرحه في دور العرض السينمائية وذلك ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم زومبي

موعد طرح فيلم زومبي

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم زومبي اليوم البوستر التشويقي للعمل السينمائي الجديد، المقرر أن يدخل منافسة أفلام عيد الفطر المقبل.

ويضم فيلم زومبي في بطولته كلا من على ربيع وكريم عفيفي وحمدي الميرغني وآخرين والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، والإخراج لـ عمرو صلاح.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الفنان على ربيع كان فيلم الخطة العامية الذي شاركه به الفنانة غادة عادل وعدد من النجوم مثل محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، وآخرين والفيلم من تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب والإخراج لـ معتز التوني.

علي ربيع فيلم زومبي

ويشار أن الفنان علي ربيع يجسد خلال أحداث الفيلم، شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لمواقف كوميدية ويسيطر على العمل الكوميديا والافيهات.

وكان قد شارك الفنان علي ربيع، متابعيه وجمهوره نشره صورة من كواليس فيلم “زومبي”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهر علي ربيع في الصورة مرتفعًا عن الأرض.

وعلق الفنان علي ربيع على الصورة التي نشرها من كواليس فيلم زومبي قائلًا: “أيوه بطير دي صوره من تصوير فيلم زومبي في الفيلم ده هتشوفو ان شاء الله حاجات مختلفه وجامده جدا واولها اني بطير. فيلم زومبي فالعيد”.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان علي ربيع أعلن خلال الساعات الماضية أنه لا يملك أية حسابات او صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عدا موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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وكتب علي ربيع عبر صفحته الرسمية قائلًا: “يومكم جميل ان شاء الله حابب اوضح حاجه مهمه ان انا مليش اي صفحات رسمية موثقة ولا تويتر ولا فيس بوك ، معنديش غير حسابي علي إنستجرام واي حاجه تانيه من الناس اللي بتحبني ورمضان كريم”.