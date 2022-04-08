جدة - نرمين السيد - يواصل المسلمون فى شتى بقاع الأرض، إقامة طقوس شهر رمضان المبارك، من صلاة ودعاء وعمل الخيرات، ومن أبرز هذه الطقوس الأدعية اليومية فى شهر رمضان، حيث تصدر محرك البحث جوجل دعاء أول جمعة فى رمضان لما له من شأن عظيم يريد المسلمون اغتنامه، نظرا لأن دعاء أول جمعة فى رمضان يمكن ترديده طوال اليوم للحصول على الثواب.

دعاء السابع من رمضان والموافق أول جمعة من رمضان

"اللهم أعنى على صيامه وقيامه، وجنبنى فيه من هفواته وآثامه، وارزقنى ذكرك وشكرك بدوام هدايتك يا هادى المؤمنين".

اللهم فى اليوم السابع من رمضان أعنى فى كل أيام شهرك الفضيل على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا رب العالمين.

ثواب الدعاء فى رمضان

ومن ثواب الدعاء أن "من دعا به أعطى فى الجنة ما يعطى الشهداء والسعداء والأولياء"، ومن دعا به أعطاه الله تعالى أربعين ألف مدينة، فى كل مدينة ألف ألف بيت، فى كل بيت سرير، طول كل سرير ألف ذراع، على كل سرير حورية لها ألف ذؤابة يحمل كل ذؤابة سبعون خادما.

فضل يوم الجمعة

أكدت دار الإفتاء، أن يوم الجمعة، من أفضل الأيام وأحبها الى الله تعالى، وحثت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الناس، بالاجتهاد فى العبادة فى هذا اليوم، عسى أن تدركهم ساعة استجابة الدعاء، وهم خاشعين لله تعالى متذللين متضرعين.

وأشارت إلى أن ساعة الإجابة مبهمة فى هذا اليوم، فعن أبى هريرة رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ".