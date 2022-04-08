بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان سابق، أنه يصل بذلك إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021 حتى تاريخه لـ 919 مسجدا، منها 781 إحلالا وتجديدا، و138 صيانة وترميما.

وأشارت الوزارة إلى أن المساجد الجديدة، التى سيتم افتتاحها اليوم، هى على النحو التالي:

أولا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو هريرة – مدينة أوسيم

2. الرحمة – المنصورية - أوسيم

مديرية أوقاف المنوفية

3. الإيمان البرعى – الباجور

4. الإخلاص – جزى - منوف

مديرية أوقاف أسوان

5. الوزان – عنيبة

6. الغلالاب – المركز

7. المصطفى – حى شرق

8. أبو الخير – دراو

9. الصالحين – المنشية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. الكبير – عزبة ناصر – سيدى سالم غرب

مديرية أوقاف دمياط

11. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد

مديرية أوقاف سوهاج

12. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم

13. المشهد برديس - البلينا

14. الرحمن الفيايضة الساحل القبلى - البلينا

15. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا

16. النور طريق نجع حامد ساقلتة

17. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم

مديرية أوقاف المنيا

18. على بن أبى طالب – البندارية – ميت وشلح – بنى مزار

19. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي

20. الزغايبة – قرية الناصرية – بنى مزار

21. الصفا – ملاطية – مغاغة

مديرية أوقاف الشرقية

22. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق

23. السيد حنفى – الحسنية

24. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس

مديرية أوقاف البحيرة

25. عزبة فليفل – مركز ايتاى البارود

26. منية عطية – مركز دمنهور

27. السرحانى – الحاجر – كفر الدوار

28. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار

29. الزهيرى البحرية – عزبة الزهيرى – مركز المحمودية

30. السبكى – قرية سكران - الدلنجات

31. الخصمة القبلية – أبو المطامير

32. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو - كفر الدوار

مديرية أوقاف بنى سويف

33. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى

34. الهدى – بهبشين - ناصر

35. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن

36. ذا النون – دلاص – ناصر

37. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا

38. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بنى سويف

39. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى

40. على حافظ – قلها - اهناسيا

41. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بنى سويف

42. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا

43. الشيخ خضر – باها – مركز بنى سويف

44. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا

مديرية أوقاف قنا

45. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط

46. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي

مديرية أوقاف مطروح

47. عمر بن الخطاب – النجيلة

مديرية أوقاف الوادى الجديد

48. مالك الملك - الداخلة

49. الحسين - بلاط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف الفيوم

1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم

2. كامل محمود فيصل - اطسا

مديرية أوقاف الدقهلية

3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر

مديرية أوقاف الوادى الجديد

4. باريس الغربى - باريس