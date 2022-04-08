سفير الصومال بالقاهرة يشيد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المصرية

جدة - نرمين السيد - وجه السفير إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر إلى الأجهزة الأمنية المصرية، لنجاحها فى العثور على ثلاثة من الأطفال الصوماليين كانوا قد فقدوا بالقاهرة، مشيرا الى أنه فور علمه بالواقعة تواصل مع ذوى الأطفال للوقوف على حقيقة الأمر.





وأشاد السفير الصومالى بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية المصرية فى الكشف عن تفاصيل وملابسات الموضوع، مؤكدا أنه لمس كفاءة منقطعة النظير فى التعامل مع الموقف من حيث الاحترافية والسرعة، وهو الأمر الذى ساهم فى لم شمل الأسرة الصومالية والعثور على الأطفال المفقودين فى أسرع وقت ممكن. وشكر السفير الصومالى أبناء الجالية الصومالية فى مصر، مثمنا دورهم البارز الذى قاموا به خلال البحث عن الأطفال وأظهروا الوحدة والتكاتف خلال الازمة.

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