ثقافة الشيوخ تناقش اقتراح برغبة لإعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكدرية..الإسبوع المقبل

/690830/ثقافة-الشيوخ-تناقش-اقتراح-برغبة-لإعادة-فتح-مكتبة-الطفل-بالإسكدريةالإسبوع-المقبل

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيخ ، برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعها الأحد المقبل لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صلاح الشيمي بشأن إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية .

دوت الخليج

استكمال اعمال الترميم الخاص بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي مهران والنائب هند جوزيف بشأن "استكمال اعمال الترميم الخاص بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط .

أهداف قانون التأمين الموحد

هذا و يهدف مشروع القانون إلي تنظيم أنشطة التأمين وإيضا إعادة التأمين بشكل عام وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى ، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو التأمين متناهي الصغر والنص على إيراد نص عام حول التأمين الإلزامي في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

و يستهدف القانون مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين بشكل عام ، وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين داخل الدولة المصرية، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة وإيضا تتضمن نطام مستحدثا للعمل علي تنشيط تأميني .

وإيضا نصت اهداف القانون علي رسم قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين داخل الدولة المصرية ، وتنظيم قواعد والإشراف والرقابة عليها ، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يعمل علي تنظيم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في الدولة المصرية ، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية داخل الدولة ، وممتلكات المواطنين ، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم وإيضا يساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل داخل الدولة .