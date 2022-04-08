جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 32 15 الإسكندرية 24 16 وادى النطرون 30 17 طنطا 31 17 شبين الكوم 32 18 دمنهور 30 17 بلطيم 25 16 مطروح 23 15 السلوم 22 15 سيوة 26 14 بورسعيد 24 16 دمياط 23 16 الزقازيق 30 17 المنصورة 30 16 الإسماعيلية 30 15 السويس 31 15 العريش 22 15 رفح 23 14 رأس سدر 35 24 نخل 27 15 نويبع 35 16 طابا 36 17 كاترين 25 14 الطور 36 23 شرم الشيخ 37 24 الغردقة 35 23 مرسى علم 36 22 الفيوم 37 19 بنى سويف 37 18 المنيا 37 21 أسيوط 38 19 سوهاج 39 22 قنا 42 24 الأقصر 43 25 أسوان 43 24 إدفو 42 25 أبوسمبل 41 26 الوادى الجديد 42 21 شلاتين 35 19 أبو رماد 34 18 حلايب 33 20 رأس حدربة 34 19

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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