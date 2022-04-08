/690852/بعدما-جذب-انتباه-السوشيال-ميديا-لفنه-كريم-شهاد-يتحدث-عن-الفن-التشكيلي

خرج الفنان التشكيلي كريم شهادة، ليتحدث عن فنه، لاول مرة بعدما استطاع أن يخطف أنظار مواقع التواصل الإجتماعي إليه، مشيرا إلى انه بدأ مشواره الفني بعد تخرجه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات كريم شهاد عن الفن التشكيلي

تحدث كريم شهاد عن بداية مشواره الفني فقال: "بدأت مشواري الفني بعد تخرجي من كلية إدارة الأعمال، ولكن كان لدي شغف في الفن، وبدأت أطور من ذاتي وأخذت كورسات في أمريكا للزجاج المعشق والموزاييك".

تصريحات كريم شهاد عن الفن التشكيلي

وأضاف: "أنا الآن بصدد عمل رسومات على السيراميك الملون والجلود الطبيعية، بالإضافة إلى المنتجات المخصصة بناءً على طلبات الزبون، لدي شركة ليزر للتكنولوجيا رائدة في إنشاء ركائز فنية باستخدام تقنيات متطورة في الشغل".

واختتم حديثه قائلا: "أتمنى أوصل إلي العالمية، وأن يتطور مجال الفن على مستوى العالم".

كريم شهاد يرسم إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي كريم شهاد قام برسم العديد من النجوم والنجمات أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، والفنان الراحل فريد شوقي، الفنان حسين فهمي، وغيرهم من النجوم.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة إلهام شاهين في مسابقات شهر رمضان 2022 بمسلسل «بطلوع الروح»، المقرر عرضه على قناة mbc مصر ومنصة شاهد الالكترونية، ويشارك في بطولة بجانب إلهام شاهين طلال من منة شلبي وأحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي لنوعية الأعمال ذات ال 15 حلقة.

وتجسد إلهام شاهين خلال أحداث العمل بدور جهادية وهي إمرأة مؤمنة كل الايمان بعقيدة الجماعة الإرهابية، ومن المقرر أنها أحد رئاسها، وظهرت في البرومو حاملة كرباج وتقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو الرسمي لمسلسل «بطلوع الروح».

ويعرض مسلسل بطلوع الروح، ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، ويخوض المنافسة على قناة فضائية واحدة، وهي قناة mbc مصر، التي دائمة ما تكون محببة لعرض الأعمال المثيرة للجدل على شاشتها، بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الالكترونية، ومن المقرر أن يحقق مشاهدة عالية خلال فترة عرضه.