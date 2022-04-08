مهناز تنتهي من تصوير مشاهدها في «جزيرة غمام».. تعرف على تفاصيل شخصيتها

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دوت الخليج يكشف مشاركة مهناز في مسلسل جزيرة غمام

مهناز مسلسل جزيرة غمام

شهد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6 أحداث مثيرة حول عتاب الحاج عجبي محارب ابن الشيخ مدين على أسلوب حديثه أثناء جنازة والده.

وظهر محارب استجاب لكلامه وأطاعه، وتدخل الشيخ يسري وذلك في إشارة إلى أمر والده بنقل المشيخة إلى محارب ويسري لأخذ منزل والده.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة السادسة

وعرضت الحلقة السادسة من مسلسل جزيرة غمام الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، عرفات الذي يشاهد والده الشيخ مدين عند الساحل في رؤية تصافح فيها بشدة بعد أن طرده شقيقه من المبنى.

وأرسل له رسالة تشير إلى أن الجزيرة ستمر بكارثة خطيرة ثم وقف عرفات للبحث عن الرزق، واختتم مسلسل جزيرة غمام الحلقة 6 بقصة يسري في كتابة التعويذات المستخدمة في السحر والشعوذة.

وشهدت الحلقة الجديدة التي عرضت اليوم ايضًا، عندما سألته زوجته عما يفعله أجابها وقال لها إنه يدرس ويتصرف بشكل سليم، ثم انتقل إلى «العايقة» وهي مي عز الدين وخلدون وهم يجلسون على الشاطئ ويفكرون في كيفية العيش داخل هذه الجزيرة وإلى متى ستنتهي حياتهم.

تفاصيل مسلسل جزيرة غمام

يضم مسلسل جزيرة غمام في بطولته عدد من النجوم مثل الفنان الكبير طارق لطفي، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان محمد جمعة، والفنان مي عزالدين، والفنان أحمد أمين، والفنانة وفاء عامر، مخيون والقدير رياض الخولي، والقدير عبدالعزيز، وآخرين من النجوم.

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يشار أن مسلسل جزيرة غمام يعرض يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة الحياة الفضائية وهو من بطولة الفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وذلك في تمام الساعة 10.30 مساءً، كما يعاد الساعة 2:15 صباحًا، ويشهد العمل على عودة التعاون بين الثنائي بعد النجاح الكبير الذي حققاه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل القاهرة كابول الذي حقق شعبية واسعة.