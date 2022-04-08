صبا مبارك وتارا عماد نموذج للإدارة الناجحة في سوتس بالعربي الحلقة 6

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‎عرضت شاشة قناة cbc الفضائية مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 6 التي شهدت العديد من الأحداث حيث يعد أحمد داود أحدث المنضمين لمكتب المحاماة.

دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 6

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 6

وتشهد الحلقة السادسة من مسلسل سوتس بالعربي يوميات المحامي آدم منصور وهو أحمد داود في أكبر مكاتب للمحاماة والذي تملكه فريدة وهي الفنان صبا مبارك، ومع الاحتكاك برؤسائه وزملائه في العمل يتعرف على مجموعة متنوعة من الشخصيات وتنشأ بينه وبينهم أشكال من العلاقات.

وتظهر فريدة في شخصية المدير المرعب ففي كل بيئة عمل هناك مدير مرعب ويكون في درجة قيادية عليا ولا يتعامل معه الموظف الجديد بشكل مباشر ولكن من خلال رؤسائه وتظهر صبا مبارك في شخصية جادة وعملية، ذكية للغاية وتعرف كيف تتدبر أمر عدد كبير من الموظفين والمحامين الكبار.

صبا مبارك مسلسل سوتس بالعربي

ويتعامل آدم مع فريدة في أضيق الحدود ولكنه يلمس كيف يهابها الكبير قبل الصغير، وفيما يخص شخصية الموظف العالم ببواطن الأمور، تظهر خلالها الفنانة تارا عماد.

تظهر ليلى وهي تارا عماد تعلم كيف تتعامل مع أصعب المواقف فبالرغم من أنها ليست محامية إلا أنها على خبرة كبيرة بكل خبايا العمل كما يلجأ إليها آدم طوال الوقت لمساعدته ويشعر في الوقت نفسه بانجذاب عاطفي نحوها.

ويشار أن تارا عماد تظهر أنها تبادله نفس الشعور فهي لا تتأخر عن مساعدته أو نصيحته في كيفية التعامل مع القضايا المختلفة أو التعامل مع زملاء العمل.

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جدير بالذكر أن مسلسل سوتس بالعربي يعد النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الذي يحمل نفس الاسم وهو أمريكي كما أنه حقق نجاحا كبيرا على مدار تسع سنوات منذ عام 2011 إلى عام 2019.

بينما تأتي النسخة العربية من العمل ببطولة مجموعة من النجوم أبرزهم آسر ياسين وتارا عماد، وصبا مبارك وأحمد داود، ومحمد شاهين وريم مصطفى بجانب عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، ومن إخراج عصام عبد الحميد.