/690848/طعنه-لخلافهما-بسبب-كرة-القدم--تفاصيل-مصرع-طفل-علي-يد-زميله-بالمنيا

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العقيد علاء جلال مفتش مباحث جنوب المنيا، يفيد بوفاة طفل طعنا بسكين بأخد شوارع مدينة ملوي جنوب المحافظة، علي يد زميله.

انتقل علي الفور العقيد احمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي والمقدم مصطفي عبد الحكيم رئيس مباحث القسم وتحت اشراف العقيد علاء جلال مفتش مباحث الجنوب، والسادة وكلاء النيابة لمعاينة الجثمان، حيث تبين مقتل شاب يدعى "محمد ح" 12 سنة، مقيم شارع 3 المتفرع من شارع التوحيد بمدينة ملوي، والمتهم بقتله زميله "يوسف ج"12 سنة، مقيم بذات المنطقة، وذلك جراء وقوع خلاف بين الطفلين علي لعبة كرة القدم فأحضر الأخير سكين أنهي بها حياة الأول بطعنه طعنة بالقلب.

علي الفور باجراء التحريات الاولية، تم القبض علي الطفل المتهم، ونقلت جثة الطفل المتوفي إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي لحين اصدار تقرير الطبيب الشرعي وتقرير طبيب مفتش صحة المركز بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة برقم 1271 إداري قسم شرطة ملوي، وامرت وكيل النيابة العامة بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات.