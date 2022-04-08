/690843/خبر-حزين-تنتفض-له-قلوبنا-اول-تعليق-من-البرلمان-بشأن-حادث-كنيسة-السيدة-العذراء-بالإسكندرية

تدين تستنكر النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب وامين عام المواطنة بحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حادث استشهاد القس ارسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء محرم بك بالاسكندرية، بعد طعنه في الرقبة ساعة الإفطار، بمنطقة محمد نجيب ناحية البحر، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى القوات المسلحة،والذي تم ضبط الإرهابي الجاني حادثة قتل ابونا ارسانيوس.

دوت الخليج واضافت محروس:” هذا الحادث الغادر هو حيلة ضعيفة لاستمرار أعمال الإرهاب وضريبة موجعة لحالة القوة والتلاحم في مصر ، خبر حزين جدا تنتفض له قلوبنا وتنعيه وتدينه الكنيسة والإنسانية”. وأكدت "محروس"عن كامل ثقتها في سلامة وسير التحقيقات الأمنية في ظل دولة القانون ؛و تهيب الشعب المصري بضرورة انتظار بيان وزارة الداخلية والتحلي بحكمتهم المعهودة . خبر حزين تنتفض له قلوبنا.. اول تعليق من البرلمان بشأن حادث كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية واختتمت "محروس" بتقديم خالص التعازي والمواساة لكل المواطنين المصريين ولن تنال تلك الهجمات الخسيسة من وحدة صف الشعب المصري العظيم

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