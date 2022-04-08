/690836/مسلسل-الكبير-أوي-6-يعيد-مشاهد-من-أعمال-فنية-أخرى-الدادة-دودي-الأبرز

استعاد مسلسل الكبير أوي الموسم السادس، خاصة في الحلقة السادسة التي عرضت اليوم الخميس، بعض مشاهد أعمال فنية عرضت سابقا ولكن بشخصيات المسلسل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مشاهد من أعمال فنية سابقة في مسلسل الكبير أوي 6

مشهد من مسلسل سوق العصر

على طريقة الفنان أحمد عبد العزيز في مسلسل "سوق العصر"، قدما أحمد مكي وبيومي فؤاد خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 6 مشهد التنكر، اذ ارتدى دكتور ربيع" "كوفية" فلم يتعرف عليه "الكبير".

مربوحة من فيلم الدادة دودي

تعرضت مربوحة خلال الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 6، لعدد من المقالب على يد أولاد الكبير “جوني”، “العترة”، وعلى طريقة الدادة دودي، وضع خيط شفاف جعلها تقع من على السلالم المنزل، أيضًا استخدام عترة وجوني السلايم الأخضر الذي يسقط على رأس مربوحة.

مسلسل لعبة الحبار

استعان الكبير أوي الجزء السادس، بفكرة مسلسل “لعبة الحبار”، الذي عرض منذ فترة ليست بالطويلة، وحاز العمل على إشادات عريمة من قبل الجمهور، ليقرر أحمد مكي عرضه مرة أخرى في مسلسل الكبير أوي 6، اذ أنه يتعرض لقنبة غاز منوبة، وبعد أن يستيقظ يجد نفسه في لعبة الحبار.

مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه قام صناع مسلسل الكبير أوي 6، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإهداء بوضع صورة للفنان سمير غانم في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 6 وكتب عليها: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".

ويضم المسلسل في بطولته مجموعة نجوم بجانب أحمد مكي منهم هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، ويعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية.