عاجل.. الأرصاد تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة، ومن المتوقع اليوم أن يبدأ الانخفاض التدريجى على شمال البلاد حيث تكون درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغرى لذلك يرجى عدم تخفيف الملابس ليلا وفى الصباح الباكر.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.