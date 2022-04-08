/690846/انكسار-الموجة-الحارة-الارصاد-تعلن-عن-حالة-الطقس-اليوم-الجمعة

اعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن انكسار الموجة الحارة اليوم الجمعة وعودة درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

دوت الخليج

الارصاد الجوية تعلن عن انكسار الموجة الحارة

ويأتي لك بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة من المتوقع الييوم أن يبدأ الانخفاض التدريجي علي شمال البلاد حيث تكون درجة الحرارة علي القاهرة 32 درجة ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغري لذلك يرجي عدم تخفيف الملابس ليلا وفي الصباح الباكر.

انكسار الموجة الحارة.. الارصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم الجمعة

وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد إغلاقه لمدة 24 ساعة

جدير بالذكر ان الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، قد اكدت امس الخميس، إعادة فتح ميناء العريش البحري صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح واستقرار حالة الطقس.

وذلك بعد اعلانها عن إغلاق ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث شهدت المحافظة تقلبات جوية شديدة من صباح أمس الأربعاء.