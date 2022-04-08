/690844/بسبب-حكم-عرفي-تفاصيل-الأعتداء-على-إمام-وخطيب-مسجد-السيدة-ذكية-بالغربية
أصيب إمام وخطيب مسجد السيدة ذكية بجرح قطعى فى اليد عقب صلاة التراويح على يد أحد الأشخاص بقرية المنشية التابعة لمركز كفر الزيات .
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم مركز كفر الزيات بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة " سامح . ه "، إمام وخطيب مسجد السيدة ذكية بجرح قطعى فى اليد نتيجة أعتداء أحد الأشخاص عليه بسلاح أبيض .
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز كفرالزيات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتبين اعتداء أحد الأشخاص عمدا على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفرالزيات بسلاح ابيض وإصابتة بجرح قطعي في اليد.
وقال شهود العيان تبين أن المجني علية ، تم استدعائه، من قبل لجنة عرفية، لسماع شهادته، بخصوص إحدي المشكلات كان شاهدا عليها، وبعد الإدلاء بشهادته، تربص له أحد أطراف الجلسة ويدعى " احمد . ع . ال " مالك محل لبيع السجائر و كان الشيخ حكماً فيها ومعه ثلاثه أخرين بسبب سرقة مبلغ مالى فتربص به ، وأحدث ما به من إصابات.
وتم نقل المصاب الى مستشفى المنشاوى لتلقى العلاج اللازم وأعداد تقرير طبي بحالته الصحية ،تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وسؤال شهود العيان وسرعة ضبط وإحضار المتهم.
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