/690840/غادة-عبد-الرازق-النجوم-الرجالة-بتنفسن-مني-وعملت-بطولات-محدش-يعرف-يعملها

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال حلقتها مع الاعلامية ياسمين عز يوم الخميس الموافق سادس يوم رمضان، ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر، عن أعمالها وعدد من الازمات التي كانت تواجها بسبب الغيرة والنفسنة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات للفنانة غادة عبد الرازق

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة لكل من خذلها وتخلى عنها في محنتها، فقالت خلال برنامج كلام الناس: “ريحوني كنت شاغلة داماغي بيهم وبمشاكلهم، والسبب الوحيد اللي خلاهم يعملو ده انهم بيغيرو مني”.

غادة عبد الرازق تصف نفسها بالغرور

وكشفت عبد الرازق خلال حديثها إصابتها بمرض الغرور، فقالت: “شيلت بطولات كتير في مراحل مختلفة محدش يعرف يعملها، ووقفت قدام محمود ياسين وكنت بقف قدام أسماء، فغصب عني بياخدني الجلالة، ومكنت بسمع لحد”.

غادة عبد الرزاق: الرجالة بتنفسن مني

وتابعت غادة عبد الرازق حديثها عن أزماتها في الفن، قائلة: “اما بعمل عمل ديما بتحاسب عليه إني القائد بتاعه، أنا بحب أطلع مع نجوم مش معروفين عشان أظهرهم.. والنجوم الرجالة بتنفسن مني”.

غادة عبد الرازق عن العمل مع ياسمين صبري

وكشفت غادة عبد الرازق كواليس تحضيرها لعمل يجمعها بـ ياسمين صبري، فقالت: “ياسمين كانت بتعمل مسلسل وأنا مسلسل تاني، انسحبت من الجهة اللي كنت هشتغل بيها وطلبوا مني أعمل مع ياسمين صبري واللي وقفنا الورق كان عايز سنة ونص عشان يطلع ورق حلو”.

سبب غياب غادة عبد الرازق عن رمضان 2022

هذا وتحدثت غادة عبد الرازق عن سبب غيابها عن الساحة الرمضانية هذا العام، فقالت خلال برنامج كلام الناس: “سايبة المعلب لناس غيري تتواجد فيه.. وواخده استراحة محارب”.

وتابعت غادة حديثها: “حاسة انه مش هو ده رمضان اللي أنا كنت متعودة عليه لسنين فاتت، فسايبة دراما لغيري”.

أما بشأن تخوفها من أن أحد ينتهز غيابها ويحتل مكانها عند الجمهور أو على الساحة الرمضانية بشكل عام، فقالت: “كانو أخدوه وانا موجودة، أنا محدش يقدر ياخد مكاني”.

كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة.