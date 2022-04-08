/690839/غادة-عبد-الرازق-عن-إصابتها-بإكتئاب-مريت-بحاجات-كتير-صعبة-وبتعالج

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الأولى عن سبب إصابتها بإكتئاب حاد، وخضوعها للعلاج النفسي حتى الأن مشيرة إلى أنه ليس بسبب التمثيل والفن فقط، بل أيضا بالعديد من الأشياء التي مرت بها خلال فترة حياتها المختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل إصابة غادة عبد الرازق باكتئاب

وأوضحت غادة عبد الرازق، خلال حلولها ضيفة على برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة MBC مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، أنها لازالت تخضع للأدوية النفسية ولازال يحدث لها عدد من المفارقات بسبب مرضها، ولا تخجل من الاعتراف بذلك أماام الجميع، واختتم قائلة: “راضية بقضاء الله”.

وكانت قد ظهرت غادة عبد الرازق على شاشات التليفزيون في عام 2019 من خلال مسلسل لحم غزال، والذي شارك في بطولته كلا من الفنان شريف سلامة، مي سليم، خالد محمود، وأشرف عبد الغفور، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد أسامة

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور احداثه حول عاليا التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.

غادة عبد الرازق تنفي مشاركتها في الموسم الرمضاني 2022

أوضحت غادة عبد الرازق في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل لانشغالها في حياتها الشخصية، قائلةً: "أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وتابعت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي".

وأضافت: غادة عبد الرازق: "لن أسمح شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري"

بيزنس غادة عبد الرازق لأول مرة في العالم

وكانت قد أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن العمل الخاص بها خارج التمثيل، وهي صناعة الإثاث المنزلي، بالتعاون مع الفنان التشكيلي بهاء خاطر، وهو في أصل طبيب أسنان، وجاء التعاون بعد لوحة رسمها لها، وهذه الفكرة يتم تطبيقها لأول مرة في العالم أن يتعاون فنان تشكيلي مع فنان من مجال آخر في التصاميم.