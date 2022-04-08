/690837/غادة-عبد-الرازق-عن-غيابها-في-رمضان-2022-سايبة-المعلب-لغيري-ومحدش-هيعرف-ياخد-مكاني

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC مصر ، في حلقة يوم الخميس الموافق 7 من شهر إبريل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب غياب غادة عبد الرازق عن الساحة الرمضانية

تحدثت غادة عبد الرازق عن سبب غيابها عن الساحة الرمضانية هذا العام، فقالت خلال برنامج كلام الناس: “سايبة المعلب لناس غيري تتواجد فيه.. وواخده استراحة محارب”.

وتابعت غادة حديثها: “حاسة انه مش هو ده رمضان اللي أنا كنت متعودة عليه لسنين فاتت، فسايبة دراما لغيري”.

أما بشأن تخوفها من أن أحد ينتهز غيابها ويحتل مكانها عند الجمهور أو على الساحة الرمضانية بشكل عام، فقالت: “كانو أخدوه وانا موجودة، أنا محدش يقدر ياخد مكاني”.

غادة عبد الرازق تكشف عن نيتها في اعتزال الفن

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الأولى، عن نيتها في اعتزال التمثيل في وقت سابق، وتفكيرها في ارتداء الحجاب، بسبب كثرة الضعوطات عليها خلال فترة كانت تعاني بها ن حالة نفسية سيئة.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج “صدى الملاعب”، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا: “من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيًا وأتحجب وأبعد عن الفن نهائي”.

وأضافت: “وفكرت في الاعتزال مرة أخرى، منذ 4 سنوات كنت عايزة أعتزل الفن، من كتر ما أتخنقت كنت عايزة أهج وأبعد”.

أخر أعمال غادة عبد الرازق

هذا وكانت أخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مسلسل لحم غزال مسلسل لحم غزال، والذي شارك في بطولته كلا من الفنان شريف سلامة، مي سليم، خالد محمود، وأشرف عبد الغفور.

وتدور احداثه حول عاليا التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.

برنامج كلام الناس

جدير بالذكر أنه يعرض برنامج كلام الناس يوميا في رمضان على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وتقدمه الاعلامية ياسمين ومن المقرر أن تستضيف خلاله عدد من نجوم الفن لكشف أسرارهم لأول مرة.