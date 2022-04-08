حكم الخطأ فى ظن طلوع الفجر وغروب الشمس فى الصيام.. الإفتاء توضح

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، إن الذى عليه الفتوى أَنَّ مَن أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأنَّ الأصل بقاء الليل.

وأضافت أن من أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنَّه يلزمه القضاء؛ لأنَّ الأصل بقاء النهار.