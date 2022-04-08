جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، إن الذى عليه الفتوى أَنَّ مَن أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأنَّ الأصل بقاء الليل.
وأضافت أن من أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنَّه يلزمه القضاء؛ لأنَّ الأصل بقاء النهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكم الخطأ فى ظن طلوع الفجر وغروب الشمس فى الصيام.. الإفتاء توضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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