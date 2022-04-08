/690779/علي-جمعة صفات-الجلال-تجعل-الانسان-يلجأ الى-الله-من-اجل-ان-يثبته-على-من-عاداه

قال دكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء أن الصافات الإلهية تتمثل في الجمال والجلال ، مشيرا إلى أن الإنسان يحب أن يكون رحيما وغفورا ويتجاوز عما أساء إليه وإن يقبل الاعزار تخلقا باخلاق الله عز وجل بشأنه كونه جميلا جليلا.

دوت الخليج وتابع جمعه خلال تقديمه برنامج القران العظيم المذاع على قناة صدى البلد، أن صفات الجلال تجعل الانسان يلجاء الى الله من اجل ان يثبته على من عاداه ، مضيفا انه من ضمن صفات الكمال ايضا أن تصدق بهذه الصفة نفسها ون الله قادر على كل شيء. علي جمعة: صفات الجلال تجعل الانسان يلجأ الى الله من اجل ان يثبته على من عاداه وأكمل علي جمعه أن صفات الله نجدها في بداية سورة الأنعام حيث أنه " الخالق النور والقاهر والحكيم والخبير" فكل هذه الصفات وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في آياته بالذكر الحكيم . عدم مخالفة العهد واستطرد دكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ان الله عز وجل امرنا بضرورة الوفاء بالعقود ، وعدم مخالفة العهد مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :”ثلاث من خصال النفاق من كان فيه واحدة منهن فهو على شعبة من شعب النفاق حتى يدعها”..

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