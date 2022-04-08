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تعرض القس أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك و كاهن كنيسة العذراء وبولس الرسول بكرموز، للاعتداء بطريقة وحشية من قبل مجرم مسن طعنه في رقبته ادت الى وفاته، وذلك فى أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية.

دوت الخليج

إن عشنا وإن متنا فللرب نحن.. الكنيسة تنعي القمص أرسانيوس ضحية حادث الإسكندرية

قامت الكنيسة باصدار بيانا بشأن أستشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك قالت فيه:

"رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله، ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم" (رؤ 6 : 9))

تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، مساء اليوم، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قبل شخص مجهول، نقل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية على القاتل وجاري التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث الغادر.

إن عشنا وإن مثنا فللرب نحن

وتنعى الكنيسة هذا الأب المبارك الذي كرس حياته الله، واليوم قدم حياته كلها شهادة أمينة له. عالمين وواثقين أنه "إن عشنا فللرب تعيش، وإن مثنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن مثنا فللرب نحن."

تجدر الاشارة الى ان بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية قد كفت منذ قليل تفاصيل حادث القمص أرسانيوس، والذي وافته المنية اليوم بعد تعدي مجرم عليه بطعنه في الرقبة ادت إلى وفاته.

التفاصيل التي كشفت عنها بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية ، جاءت تاكيدا لبيان الداخلية، والذي جاء فيه الاعلان عن تمكن الأجهزة الأمنية لها المتواجدة للتأمين بنطاق شوارع الاسكندرية من القبض علي أحد الأشخاص، قام بالاعتداء بطريقة عشوائية على القس أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك و كاهن كنيسة العذراء وبولس الرسول بكرموز، وذلك فى أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية”.

تأكيدا لبيان الداخلية.. بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية تكشف تفاصيل حادث القمص أرسانيوس

طريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية الرسمية

جاء ذلك عبر صفحة بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية الرسمية حيث قالت:” حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم قام مجرم في منطقة سيدي بشر بطعن القمص ارسانيوس وديد فى الرقبة مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسى وتم القبض على الجانى ونقل القمص ارسانيوس إلى المستشفى العسكرى بسيدى جابر وتمت عدة محاولات لأنعاش القلب ولكن لم يستجب”.

واضافت :” والقمص أرسانيوس وديد وهو من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995 م ونال درجة القمصية في ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى”.